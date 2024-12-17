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ЛайфТелеком Телфин.WhatCRM



17.12.2024 OkoCRM подключила сервис для интеграции с мессенджерами Whatcrm 1
18.06.2024 «Телфин» и WhatCRM интегрировали amoCRM с «Авито» 1
26.01.2024 «Телфин» подводит итоги 2023 года: компания переходит к предоставлению комплексных решений связи 1
29.08.2023 Разработчики «Телфин» и WhatCRM запустили сервис проверки WhatsApp для CRM 1
26.07.2023 Аналитика «Телфин»: мобильные номера и мессенджеры вытесняют городские 1
05.06.2023 Экспертиза: как организовать омниканальные бизнес-коммуникации 1
06.03.2023 «Телфин» запускает открытый API для интеграции мессенджеров в CRM 1
26.01.2023 «Телфин» подвел итоги 2022 года 1
26.10.2022 «Телфин» расширил портфель продуктов 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

ЛайфТелеком и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 213 9
Telegram Group 1983 8
Мегаплан 76 1
RetailCRM 31 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 7
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 170 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 110 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 305 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
WhatsApp Messenger 1082 9
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 130 6
Qsoft amoCRM 107 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 5
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 44 3
ЛайфТелеком - Телфин.Telme 4 1
Microsoft Windows 15657 1
Google Android 13994 1
Linux OS 9937 1
Apple iOS 7809 1
Apple macOS 2059 1
ЛайфТелеком - Телфин.Омни 1 1
Яндекс.Маркет 937 1
Вебион - OkoCRM 6 1
Тюрина Мария 54 4
Сурнин Константин 4 4
Павлов Иван 76 2
Сурин Константин 1 1
Завьялов Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
Европа 21767 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Америка Латинская 1812 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Доминикана - Доминиканская Республика 70 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
Исландия 242 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 305 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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