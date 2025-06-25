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Акулов Георгий
УПОМИНАНИЯ
|25.06.2025
|Сервисы «Телфин» и OkoCRM удваивают продажи в BTL-маркетинге 1
Акулов Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛайфТелеком - Телфин 234 1
|Telegram Group 2300 1
|Meta Platforms - Facebook 4482 1
|Вебион - OkoCRM 10 1
|ЛайфТелеком - Телфин.WhatCRM 16 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1152 1
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 803 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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