Вебион OkoCRM
OkoCRM — комплексная система автоматизации бизнеса, которая помогает структурировать процессы продаж в компании, упростить общение с клиентами, а также управлять проектами в едином кабинете.
Вебион и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛайфТелеком - Телфин 213 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
|Telegram Group 1983 1
|Ростелеком 9701 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
|ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
|Газпром ПАО 1342 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
|Транснефть 299 1
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