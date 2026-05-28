OkoCRM запустила модуль онлайн-записи «ОкоСлот»

OkoCRM открыла доступ к новому встроенному модулю «ОкоСлот» — инструменту онлайн-записи, который позволяет клиентам малого и среднего бизнеса самостоятельно выбирать удобное время для визита прямо с сайта компании. При каждом бронировании система автоматически создаёт сделку в CRM, уведомляет ответственного менеджера и отправляет клиенту сообщения, включая напоминания перед записью. Модуль доступен бесплатно для всех пользователей платформы. Об этом CNews сообщил представитель OkoCRM.

Запись клиентов остаётся одной из главных операционных нагрузок для небольших компаний из сферы услуг: салонов красоты, фитнес-студий, медицинских кабинетов, автопроката и десятков других ниш. По данным OkoCRM, собранным на основе обращений в поддержку, более 60% запросов от пользователей из сервисного бизнеса связаны с тем, как организовать запись клиентов и не потерять её в мессенджерах, звонках и таблицах. Администраторы тратят значительную часть рабочего времени на переписку, уточнение времени и ручное внесение данных в систему — вместо того чтобы заниматься обслуживанием.

«ОкоСлот» переносит весь этот процесс в автоматический режим: клиент видит актуальное расписание, выбирает слот и подтверждает запись — без участия сотрудника компании.

«Мы долго наблюдали за тем, как наши пользователи пытаются организовать запись клиентов: кто-то вёл Google-таблицу, кто-то переписывался в директе, кто-то платил за отдельный сервис записи и мучился с интеграцией. При этом все хотели одного — чтобы запись попадала в CRM и не терялась. «ОкоСлот» закрывает эту потребность целиком: от виджета на сайте до сделки в воронке, всё в одной системе», — отметил Александр Завьялов, основатель OkoCRM.

«ОкоСлот» поддерживает три типа записи. Индивидуальные услуги — клиент выбирает конкретного мастера или специалиста, дату и время. Групповые занятия — запись на мероприятие с фиксированным числом мест, расписанием и повторяющимися сессиями. Прокат и аренда — бронирование ресурса (автомобиля, оборудования, помещения) на выбранный период с настройкой минимального срока, залога и времени выдачи.

Для каждого типа можно задать: длительность и стоимость услуги, список сотрудников, которые её оказывают, горизонт записи, режим подтверждения (автоматический или через администратора), буферное время между сессиями. Расписание мастеров и ресурсов настраивается отдельно — с указанием рабочих часов, выходных и исключений.

«Мы тестировали модуль с несколькими десятками компаний перед релизом. Один из показательных результатов — студия растяжки в Москве: после подключения «ОкоСлот» доля записей, сделанных самостоятельно, без звонка администратору, выросла до 74% уже в первый месяц. Администратор перестал быть диспетчером и начал заниматься клиентами, которые уже пришли», — сказал Илья Кривенко, руководитель техподдержки OkoCRM.

Виджет с формой записи встраивается на сайт тремя способами: как отдельная страница, как iframe или как плавающая кнопка. Внешний вид настраивается через выбор из шести готовых тем оформления, что позволяет адаптировать модуль под фирменный стиль компании без привлечения разработчика.

После того как клиент оставляет запись, в OkoCRM автоматически создаётся сделка с нужным этапом воронки и ответственным менеджером. Клиенту уходит подтверждение по SMS и email, а за сутки до визита — напоминание. Отменить или перенести запись клиент может самостоятельно через личный кабинет.

«С технической стороны мы намеренно сделали настройку максимально простой: на запуск первой услуги уходит около пяти минут. При этом под капотом — полноценное управление расписанием, буферами, ресурсами и несколькими мастерами. Это то, за что малый бизнес раньше платил отдельно, а теперь получает как часть CRM», — сказал Егор Ионов, руководитель разработки OkoCRM.

«ОкоСлот» доступен бесплатно для всех тарифов OkoCRM начиная с мая 2026 г. Подключить модуль и настроить первую услугу можно в разделе «ОкоСлот» в интерфейсе системы.