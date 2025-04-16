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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кривенко Илья



16.04.2025 Новый модуль «Финансы» в OkoCRM ускоряет обработку платежей на 84% и на 29% сокращает цикл сделки 1
13.09.2024 Новый модуль «База знаний» в OkoCRM на 70% ускоряет онбординг новых сотрудников и снижает нагрузку на кураторов 1
21.08.2024 OkoCRM выпустил no-code конструктор чат-ботов, который сокращает участие человека в диалогах на 68% 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кривенко Илья и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4076 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 944 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6966 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2042 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2063 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10304 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4468 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7320 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1026 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5577 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5424 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2468 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353669, в очереди разбора - 759181.
Создано именных указателей - 173095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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