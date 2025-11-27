Разделы

OkoCRM представила собственные интеграции с Telegram и Max

В ноябре 2025 г. OkoCRM добавила в OkoStore собственные интеграции с личными номерами в мессенджерах Telegram, Wh*****p и отечественном Max. Теперь компании могут создать единое омниканальное решение и объединить текстовые коммуникации внутри CRM без сторонних сервисов-посредников. Об этом СNews сообщили представители OkoCRM.

Мессенджеры — главный канал коммуникации с клиентами для пользователей OkoCRM в большинстве отраслей. До появления «родных» интеграций, компаниям которые хотели общаться с клиентами через мессенджеры, приходилось подключать к OkoCRM сторонние сервисы — с ограничениями по диалогам, непрозрачной тарифной сеткой, нестабильным обменом данными и техподдержкой на стороне поставщика. У вендора полностью отсутствовало влияние на поставщика интеграции, в связи с чем не было возможности отвечать за стабильность омниканальных чатов.

Собственные интеграции с мессенджерами от OkoCRM решают эти проблемы. Пользователи получают полный контроль над перепиской — в единой системе, с историей сообщений, файлами, голосовыми, гео-локациями и даже поучением карточки контакта из Telegram. Поддерживается возможность писать клиентам первыми и подключение чат-ботов для автоматизации продаж и обслуживания.

«Мы много лет наблюдали, как компании вынуждены подключать к CRM сторонние коннекторы для мессенджеров. Это дополнительные риски, задержки и нестабильность. Поэтому мы создали собственные интеграции — максимально надежные, без ограничений на диалоги. Это наш собственный стек, мы больше не зависим от посредников», — сказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM.

«Основное преимущество созданного омниканального решения — существенное сокращение времени на обработку заявок — на 32% в ручном режиме и на 89% в автоматическом — с помощью чат-ботов OkoCRM. Интеграция позволяет сократить расходы на поддержание инфраструктуры мессенджеров, потому что стоимость интеграции существенно ниже, чем средняя цена на рынке», — сказал Егор Ионов, руководитель разработки OkoCRM.

Особенность решения — полноценная поддержка переписки в групповых чатах из OkoCRM, что особенно важно для проектов, командного взаимодействия с клиентом и ниш, где продажи или поддержка идут в групповых диалогах.

«У компаний, особенно в b2b и сервисных нишах, продажа и поддержка часто ведутся в группах: там и менеджер, и клиент, и специалист. Раньше CRM не понимали такие диалоги — сообщения терялись, история путалась. В новом модуле мы решили эту проблему», — сказал Александр Завьялов.

Сутки вместо 14 дней на подключение нового партнера и другие чудеса low-code
Цифровизация

В рамках интеграций работает новый формат поддержки: пользователи общаются про мессенджеры прямо с командой OkoCRM — без посредников.

«Мы давно хотели убрать “футбол” между сервисами. Теперь, если у клиента вопрос по интеграции, он задает его нам — и мы решаем все сами, не перекладывая ответственность и не отправляя клиента куда-то на сторону», — сказал Илья Кривенко.

Участники тестирования также отметили отсутствие ограничений на количество диалогов — важное отличие от многих сторонних сервисов.

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли
Цифровизация

«На этапе бета-тестирования мы добились стабильности работы на уровне 99,8%. Это показатель, который мы раньше не видели даже у крупных внешних сервисов. Теперь же такая стабильность доступна пользователям OkoCRM без зависимости от внешних интеграторов», — сказал Егор Ионов.

Интеграции уже опубликованы в OkoStore и доступны всем пользователям OkoCRM. Они особенно актуальна для компаний и ИП, продажи которых завязаны на общение с клиентами в разных каналах коммуникации. Интеграция поможет им автоматизировать общение с клиентами и повысить продажи.

