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Ионов Егор



16.04.2025 Новый модуль «Финансы» в OkoCRM ускоряет обработку платежей на 84% и на 29% сокращает цикл сделки 1
17.12.2024 OkoCRM подключила сервис для интеграции с мессенджерами Whatcrm 1
13.09.2024 Новый модуль «База знаний» в OkoCRM на 70% ускоряет онбординг новых сотрудников и снижает нагрузку на кураторов 1
21.08.2024 OkoCRM выпустил no-code конструктор чат-ботов, который сокращает участие человека в диалогах на 68% 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ионов Егор и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 221 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4076 1
Telegram Group 2129 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 944 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6966 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1026 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4468 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7320 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2576 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10304 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2063 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24789 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1902 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1111 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3063 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2042 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2383 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2945 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5577 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5424 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4578 1
Вебион - OkoCRM 8 3
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 136 1
ЛайфТелеком - Телфин.WhatCRM 12 1
WhatsApp Messenger 1106 1
Завьялов Александр 6 3
Кривенко Илья 3 2
Сурнин Константин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2468 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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