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Сурнин Константин



17.12.2024 OkoCRM подключила сервис для интеграции с мессенджерами Whatcrm 1
18.06.2024 «Телфин» и WhatCRM интегрировали amoCRM с «Авито» 1
29.08.2023 Разработчики «Телфин» и WhatCRM запустили сервис проверки WhatsApp для CRM 1
06.03.2023 «Телфин» запускает открытый API для интеграции мессенджеров в CRM 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сурнин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 213 3
Telegram Group 1983 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 110 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 170 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
WhatsApp Messenger 1082 4
ЛайфТелеком - Телфин.WhatCRM 9 4
Qsoft amoCRM 107 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
ЛайфТелеком - Телфин.Софтфон 44 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 130 2
Вебион - OkoCRM 6 1
Яндекс.Маркет 937 1
Павлов Иван 76 1
Сурин Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
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