«Телфин» выпустила готовую интеграцию Max c «Битрикс24» и amoCRM

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении линейки решений на базе виджета Whatcrm. Теперь компания предлагает готовую интеграцию мессенджера Max с «Битрикс24» и amoCRM. Объединяя сервисы, компании автоматизируют процессы, улучшают коммуникации с клиентами и ускоряют обработку лидов.

Теперь компании могут расширить спектр взаимодействий с клиентами и консультировать заказчиков в Max из корпоративных CRM-систем. Интеграция официального российского мессенджера с популярными CRM помогает вести централизованное общение в едином окне, выполнять рутинные задачи (ответы и создание сделок), а также анализировать эффективность коммуникаций с целью повышения качества сервиса и улучшения продаж.

Возможности интеграции позволяют автоматически распределять запросы между отделами и профильными специалистами компании. Благодаря связке Max с системами «Битрикс24» и amoCRM полностью роботизирована рассылка сообщений в мессенджере напрямую из CRM, автоматизирована организация чатов для новых клиентов при заключении сделки и переходе на следующий этап воронки.

Пользователи могут инициировать диалоги с клиентами и писать им первыми из CRM и вести единую непрерывную историю коммуникаций по всем чатам в корпоративной системе.

«Теперь кроме Telegram, WhatsApp* и «Авито» у нас появилась интеграция с Max. Настоящая разработка особенно актуальна в России: отечественный мессенджер обеспечивает бесперебойную работу и полностью соответствует законодательству», — сказал Константин Сурнин, руководитель разработки Whatcrm.

При интеграции Max c «Битрикс24» и amoCRM доступны такие базовые функции, как отправка и получение файлов разных типов, включая голосовые и текстовые, реакции на сообщения, групповые чаты, «черный список» и уведомления о пропущенных в мессенджере.

*Принадлежит Meta Platforms, которая признана властями РФ экстремистской организацией и запрещена