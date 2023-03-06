«Телфин» запускает открытый API для интеграции мессенджеров в CRM

Российский провайдер коммуникационных решений «Телфин» открывает доступ к бесплатному API сервиса WhatCRM для интеграции Telegram и WhatsApp с любым корпоративным бизнес-приложением и CRM-системой. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

API сервиса WhatCRM позволяет компаниям объединять популярные мессенджеры с любой бизнес-системой: CRM, ERP, SCM, EAM, ECM, EDI и др. Благодаря интеграции можно отправлять и получать сообщения, файлы и картинки в WhatsApp и Telegram, фиксировать историю сотрудничества и всю переписку с клиентами, синхронизировать сделки, проверять номера, получать информацию о контактах, их статусах и действиях.

Интеграция мессенджеров с корпоративными приложениями повышает скорость работы сотрудников и качество общения. В частности, связка с CRM позволяет автоматически распределять и закреплять заявки за персональными менеджерами, отправлять рассылки через Salesbot, использовать фильтры по обращениям. Как результат, компании оптимизируют внутренние бизнес-процессы, а также получают новые и удобные инструменты для общения, адаптируя их под запросы пользователей.

«Открытый программный интерфейс поддерживает единый набор команд и методов для Telegram и WhatsApp, что существенно увеличивает скорость разработки индивидуальных решений. Компаниям не надо писать интеграции с различными бизнес-приложениями с нуля. API WhatCRM можно использовать и для усиления существующего кода, например, для быстрого развертывания инновационных услуг без необходимости переписывать весь код», — сказал Константин Сурнин, руководитель разработки WhatCRM.

Процесс интеграции осуществляется силами компании самостоятельно и в среднем занимает один рабочий день. Чтобы получить API WhatCRM достаточно зарегистрироваться на сайте разработчика и подать заявку. Создать интеграцию можно только с помощью индивидуального ключа в личном кабинет пользователя. Открытый код предоставляется как частным разработчикам, так и юридическим лицам. Если компания пользуется amoCRM или «Битрикс24», можно подключить готовую интеграцию WhatCRM.

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена Поддержка ИТ-отрасли

***

«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 74 городов России и 38 стран мира. По данным CNews, «Телфин» входит в ТОР-5 провайдеров IP-телефонии 2022.