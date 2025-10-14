«Телфин» с командой Whatcrm запускают онлайн-чаты

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» и команда разработчиков Whatcrm расширяют линейку омниканальнальных решений связи и запускают онлайн-чаты. Теперь вести переписку с клиентами на сайте можно прямо из «Битрикс24», автоматически определяя источники, откуда приходят покупатели. Об этом CNews сообщил представитель «Телфин».

Новый канал коммуникаций ускоряет общение, повышает конверсию в покупки и лояльность клиентов. Кроме этого, переписка с оператором в режиме реального времени снижает нагрузку на другие каналы: часть вопросов решается в чате, поэтому уменьшается число звонков и писем. А данные по истории диалогов, часто задаваемым вопросам и аналитике обращений накапливаются прямо в CRM компании, что помогает улучшать продукт и оптимизировать маркетинг.

Онлайн-чаты позволяют определять источники, из которых приходят посетители. Также с их помощью можно настроить сбор данных для более персонализированного общения, например спрашивать на старте диалога имя, номер телефона, email.

Функционал сервиса позволяет обмениваться с клиентами текстовыми и голосовыми сообщениями, файлами и изображениями. Пользователям доступны шаблоны быстрых ответов, эмоджи, возможность наблюдать за печатью, отредактировать сообщение даже после отправки. Клиент может написать в компанию всего в пару кликов, а сотрудники — оперативно ответить и обеспечить поддержку на всех этапах сделки.

В чате и в CRM-системе автоматически сохраняется история общения с клиентами. При этом диалоги легко закрепляются за персональными менеджерами, например за сотрудниками отдела продаж или поддержки. Чтобы вести клиента совместно с коллегами, удобно создавать дополнительные внутренние группы, параллельно переписываясь в рамках одного чата еще и с профильными специалистами.

Использовать онлайн-чат можно в веб-версии на рабочем ПК или в расширении «Телфин.Софтфон» на смартфоне. Число подключений и количество пользователей не ограничены.

Настроить работу сервиса по различным показателям: время на сайте, количество визитов, география посетителей — можно на любой странице. Устанавливая виджет от Whatcrm, пользователи могут общаться не только в чате, но и в мессенджерах, а также в социальных сетях.

«Онлайн-чаты расширяют список каналов общения с клиентами, обеспечивая при этом непрерывные диалоги в рамках одного окна в CRM. Такой подход совершенствует эффективность коммуникаций: компания отвечает клиентам там, где удобно именно им. Онлайн-чаты в омниканальной платформе «Телфин» повышают скорость и качество обслуживания, улучшают персонализацию, экономят ресурсы и увеличивают продажи за счет бесшовного обмена данными между разными каналами общения», — сказал Константин Сурнин, руководитель разработки Whatcrm.