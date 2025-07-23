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Вебион OkoStore


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 OkoCRM представила первую официальную и бесплатную интеграцию с мессенджером Max 1
17.12.2024 OkoCRM подключила сервис для интеграции с мессенджерами Whatcrm 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вебион и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 236 1
Telegram Group 2310 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7225 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25089 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2683 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1954 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1135 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3174 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25185 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2580 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4877 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7776 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3039 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1062 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54164 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4714 1
ЛайфТелеком - Телфин.WhatCRM 16 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 146 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1155 1
Вебион - OkoCRM 11 1
Ионов Егор 6 1
Завьялов Александр 8 1
Сурнин Константин 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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