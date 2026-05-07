OkoCRM запустила бесплатный конструктор квизов для сбора лидов с сайта

OkoCRM открыла доступ к встроенному конструктору квизов — инструменту для создания интерактивных опросов, которые конвертируют трафик сайта в заявки и автоматически передают данные о лидах в CRM-систему. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

Конструктор квизов доступен как бесплатный модуль в разделе «Источники сделок» в OkoStore — внутреннем маркетплейсе приложений OkoCRM. По данным компании, использование квизов вместо стандартных форм обратной связи позволяет повысить конверсию с сайта в среднем на 42% и снизить стоимость лида на 22%.

«Квиз — это не просто красивая форма. Это инструмент квалификации: пока пользователь отвечает на вопросы, бизнес уже понимает, что ему нужно, и получает заявку с готовым контекстом. Мы хотели, чтобы такой инструмент был у каждого клиента OkoCRM — без дополнительной платы и без необходимости подключать сторонние сервисы», — сказал основатель OkoCRM Александр Завьялов.

Конструктор поддерживает семь типов шагов, включая выбор из вариантов с картинками, диапазоны и загрузку файлов. Квиз можно разместить на сайте четырьмя способами: в виде ссылки, встроенного виджета в контент, всплывающего поп-апа с таймером или кнопки. Доступно 10 готовых дизайн-макетов и условная логика с разветвлёнными сценариями в зависимости от ответов пользователя. Каждое прохождение фиксирует UTM-метку источника.

«Мы специально проектировали механику так, чтобы квиз был полноценным инструментом лидогенерации, а не просто формой с вопросами. Условная логика позволяет строить персонализированные сценарии: разным пользователям — разные ветки квиза. Это напрямую влияет на качество заявки», — сказал руководитель разработки OkoCRM Егор Ионов.

После того как пользователь завершает прохождение квиза и оставляет контакты, OkoCRM автоматически создаёт сделку и добавляет в карточку все ответы лида вместе с UTM-меткой источника. Далее сделка обрабатывается по настроенным правилам автоматизации или роботам — без участия менеджера.

«На практике интеграция квиза с CRM снимает целый класс проблем: заявки не теряются, менеджер сразу видит контекст обращения и не тратит время на первичную квалификацию. Это заметно ускоряет первый контакт с лидом», — сказал руководитель службы поддержки OkoCRM Илья Кривенко.

