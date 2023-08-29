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Разработчики «Телфин» и WhatCRM запустили сервис проверки WhatsApp для CRM

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с командой разработчиков WhatCRM запустили чекер WhatsApp для проверки телефонных номеров на наличие установленного мессенджера. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

С помощью сервиса WhatsApp Checker в amoCRM и «Битрикс24» можно быстро проверить наличие номера телефона в WhatsApp. Решение интегрируется в CRM и отображает статус WhatsApp для каждого контакта в базе клиентов. Любой телефонный номер, добавленный в CRM, можно проверить на наличие мессенджера.

Проверка телефонных номеров осуществляется в онлайн-режиме, после чего сотрудник компании может видеть в CRM, установлен WhatsApp на указанном номере телефона или нет, и первым написать клиенту через мессенджер. Новый сервис позволяет не только оперативно установить контакт, но и увеличить эффективность онлайн-коммуникаций.

«Чтобы запустить проверку WhatsApp, достаточно скачать WhatsApp Checker в маркетплейсе amoCRM или «Битрикс24». Вам не надо вводить сложные скрипты и самостоятельно заниматься настройками. В amoCRM чекер работает в связке с SalesBot, в «Битрикс24» есть бизнес-процессы, которые позволяют настроить цепочку на проверку и отправку сообщений в WhatsApp и в другие мессенджеры», — сказал Константин Сурнин, руководитель разработки WhatCRM.

Данная интеграция является незаменимым инструментом для поиска новых заказчиков и быстрой связи с существующими клиентами. Благодаря WhatsApp Checker можно увеличить скорость ответов и повысить качество обслуживания клиентов. Кроме этого он широко применяется в маркетинге для проведения эффективных рассылок по «холодной» базе и для работы с действующими клиентами.

«Мы продолжаем расширять возможности бизнес-телефонии за счет ее интеграции с популярными CRM-системами и мессенджерами, выстраивая единое комплексное решение, в основе которой лежит идея омниканальности. Теперь из всей базы телефонных номеров клиентов есть возможность выделить сегмент, с кем можно быстро связаться в WhatsApp. Практика показывает, что коммуникации в мессенджере позволяют вести диалог с заказчиками в более удобном и эффективном формате», — отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 75 городов России и 65 стран мира. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.

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