Новый модуль «База знаний» в OkoCRM на 70% ускоряет онбординг новых сотрудников и снижает нагрузку на кураторов

OkoCRM — система для автоматизации продаж, работы с клиентами и управления командой. В сентябре 2024 г. разработчики добавили в систему сервис для работы с внутренними документами — «Базу знаний». Он помогает HR-отделам и компаниям без HR ускорить процесс адаптации новых сотрудников, быстро и эффективно вовлечь их во внутренние процессы, не покидая CRM-систему. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

«Мы выяснили, что примерно половина пользователей OkoCRM сталкиваются с проблемой онбординга стажеров и новых сотрудников. Когда в компании появляется новобранец, кто-то должен ввести его в курс дела: ознакомить со структурой, процессами, спецификой работы. На это тратится ресурс кураторов и старших сотрудников, которого часто просто нет. Внутренняя “База знаний” поможет решить эту проблему», — сказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM.

«База знаний» — сервис, где компании создают и хранят внутренние инструкции, регламенты и пособия. По сути, это текстово-блочный редактор, в котором можно как угодно форматировать и верстать документы, группировать их в разделы и выдавать к ним доступ по ссылке. При необходимости, если в процессах что-то меняется, базу знаний можно актуализировать.

Внутри «Базы знаний» компании могут накапливать внутренние материалы и инструкции, чтобы делиться новыми сотрудниками знаниями, тратить на онбординг меньше времени и ресурсов, быстрее включать новичков в процессы и быстрее расти.

«По результатам бета-тестирования модуля в фокусной группе пользователей, внедрение структурированной базы знаний для стажеров отдела продаж прямо в CRM-системе на 70% сокращает срок онбординга новых продавцов. А участие старших менеджеров в стажировке сокращается в несколько раз», — сказал Илья Кривенко, руководитель техподдержки OkoCRM.

В планах у разработчиков и дальше продолжать развивать модуль, автоматизируя работу с документами «Базы знаний» и связывая их с другими модулями OkoCRM для продаж и проектного управления.

«В ближайшем будущем мы соединим “Базу знаний” с таск-трекером “Проекты”, чтобы создавать документы можно бы прямо в задачах. Совсем скоро пользователи смогут автоматизировать процесс, например, чтобы при автоматической постановке задачи по шаблону в задаче уже был нужный сотруднику документ из “Базы знаний”», — сказал Егор Ионов, руководитель разработки OkoCRM.

Сервис «База знаний» особенно актуален для быстрорастущих команд и компаний с большой текучкой кадров и постоянной необходимостью в обучении новых сотрудников. Модуль доступен в любой подписке OkoCRM без дополнительной оплаты и ограничений.