OkoCRM выпустил no-code конструктор чат-ботов, который сокращает участие человека в диалогах на 68%

Инструмент позволит предпринимателям и менеджерам быстро разрабатывать собственные сценарии коммуникации с клиентами. Настройка робота происходит без привлечения программиста и внешних сервисов — в визуальном редакторе прямо в CRM-системе. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

«Мы провели внутренний опрос и выяснили, что 78% пользователей OkoCRM нуждаются в гибкой настройке сценариев коммуникации с клиентами в чатах, мессенджерах и на сайте. При этом важно, чтобы сценарии были интегрированы в систему продаж. Предпринимателям недостаточно разработать собственный сценарий общения с клиентами. В 2024 г. важно кастомизировать бота, сделать его триггерным — чтобы действия робота зависели от поведения клиента. Наш новый модуль “Роботы” решает эту проблему», — сказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM.

Робот в OkoCRM — это чат-бот, которого можно запрограммировать на выполнение определенных действий, например, входящие и исходящие коммуникации с клиентами в чатах — на сайте, в мессенджерах или соцсетях. Робота можно научить отвечать клиентам на вопросы, собирать информацию, принимать заказы прямо в чате, ставить задачи и многое другое. А если участия алгоритма недостаточно, робот может позвать на помощь оператора.

Важно, что действия бота можно поставить в зависимость от поведения клиента. Например, он может проверять наличие в сообщениях определенных слов и их синонимов, в зависимости от которых ответ бота будет отличаться. При этом робот подключается к любым каналам коммуникации, интегрированным в OkoCRM: Telegram, «ВКонтакте», «Авито», «ОкоЧат» на сайте, командный чат внутри системы другим мессенджерам и соцсетям.

Одна из главных особенностей — простота настройки робота в графическом конструкторе.

«Мы разработали наш модуль для пользователей без опыта программирования. Вся настройка происходит в визуальном редакторе, где предприниматели могут самостоятельно выстроить пошаговый сценарий диалога, не привлекая программистов и сэкономив сотни тысяч рублей», — сказал Егор Ионов, руководитель разработки OkoCRM.

Результат внедрения роботов в OkoCRM — сокращение рутины, увеличение скорости ответа и минимизация человеческого участия в коммуникациях с клиентами.

«По результатам beta-тестирования модуля, роботы в OkoCRM сокращают необходимость участия менеджера в работе отдела технической поддержки на 83%. Похожие цифры пользователи получают и при внедрении роботов в отделе продаж — участие человека в диалогах сокращается на 68%, а средняя скорость ответа сокращается с 2 минут до 1 секунды», — сказал Илья Кривенко, руководитель техподдержки OkoCRM.

Решение особенно актуально для компаний сегмента B2C с большим количеством чатов с клиентами. Конструктор доступен в любой подписке OkoCRM без дополнительной оплаты и ограничений по количеству созданных ботов.