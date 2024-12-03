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Информатика и Сервис Admin24 – Service Desk

СОБЫТИЯ

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03.12.2024 Сервисы «Телфин» интегрированы с системой автоматизации работы техподдержки Admin24 1
04.03.2024 MONT расширил продуктовый портфель импортонезависимых решений для автоматизации бизнеса 1
29.06.2022 Новосибирский государственный университет организовал внутреннюю поддержку с Admin24 – Service desk 1
23.05.2022 Группа компаний МАС внедрила Admin24 – Service desk 1
16.05.2022 Учебный центр Geekz внедрил систему учета и обработки заявок Admin24 – Service desk 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Информатика и Сервис и организации, системы, технологии, персоны:

Информатика и Сервис 6 4
Telegram Group 2940 2
MONT - МОНТ 187 2
ЛайфТелеком - Телфин 290 2
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 1
Ростех - ОПК - НацИнфоБез - Национальный центр информационной безопасности 4 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Альфа-Банк - Нетмонет 14 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
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Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 432 1
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 4
Qsoft - amoCRM 154 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 2
Информатика и Сервис - Атлас24 – База Знаний 1 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
i-Sys Doctrix Platform 43 1
1С-Битрикс Маркетплейс - Bitrix Marketplace 16 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 1
ЛайфТелеком - Телфин.WhatCRM 27 1
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 29 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 1
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 20 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform - Xsquare Reports 28 1
Вебион - OkoCRM 23 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 24 1
Уйманова Любовь 2 1
Сахаров Александр 93 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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