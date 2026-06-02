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1С-Битрикс Маркетплейс Bitrix Marketplace

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.06.2026 «1С-Битрикс» добавил ИИ в тестирование 1
26.01.2023 Globus IT осуществил интеграцию «Безбумажного офиса» F.Doc c «Битрикс24» 1
23.05.2022 Группа компаний МАС внедрила Admin24 – Service desk 1
24.01.2022 «Билайн» создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на базе «1С-Битрикс» 1
24.01.2022 «билайн» разработал плагин Мобильный ID для системы управления сайтами 1С-Битрикс 1
04.04.2013 «1С-Битрикс» запустил продажу готовых веб-приложений через «1С-Битрикс: Маркетплейс» в Украине 1
15.02.2013 Продажи «1С-Битрикс» в 2012 г. выросли на 40% 1
20.11.2012 «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации 12.0»: новая онлайн-регистратура и быстрая интеграция с МИС 1
23.07.2012 «1С-Битрикс» предлагает новые решения для образовательных учреждений 1
18.06.2012 Банки будущего перейдут на "удаленку" 1
07.06.2012 Система онлайн-кредитования банка «Тинькофф Кредитные Системы» теперь доступна в интернет-магазинах на платформе «1С-Битрикс» 2
16.02.2012 «1С-Битрикс» выпустила три «коробочных» онлайн-магазина на базе своей CMS 1
10.02.2012 В 2011 г.«1С-Битрикс» увеличила выручку на 40% 1
17.10.2011 CMS стремятся в "облака": "1С-Битрикс" делает новый шаг 1
09.09.2011 Открыть интернет-магазин можно за несколько часов 1
01.08.2011 «1С-Битрикс» запустила продажу веб-приложений через маркетплейс 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

1С-Битрикс Маркетплейс и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Битрикс - Bitrix 653 13
9400 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 2
Информатика и Сервис 6 1
Amazon Inc - Amazon.com 3230 1
X Corp - Twitter 2928 1
Microsoft Corporation 25634 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4806 1
1С-Рарус 959 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 54 1
Google LLC 12556 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1475 2
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Альфа-Банк 1950 1
Visa International 1986 1
Citi - Citibank 158 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 191 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13399 11
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 842 9
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3086 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4697 6
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1646 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26945 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1251 4
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 436 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8059 3
GSMA Mobile Connect - Mобильный ID 3 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26000 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 795 2
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Website URL - Website Uniform Resource Locator 1022 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3194 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 137 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 719 5
Т-Банк - Тинькофф банк - КупиВкредит 8 2
Microsoft Windows 16718 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 173 1
ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc 34 1
Citi - Citibank Online 10 1
Информатика и Сервис - Admin24 – Service Desk 7 1
Google Android 15085 1
Apple iOS 8501 1
Microsoft Azure 1505 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6129 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 153 1
1С:Медицина 53 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 472 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 42 1
Донченко Денис 5 3
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Рыжиков Сергей 112 2
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Рябинков Артем 19 2
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Беларусь - Белоруссия 6215 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21183 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6074 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 384 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 441 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1299 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 1
CMS Magazine 20 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 141 1
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