Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С-Битрикс Маркетплейс Bitrix Marketplace
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
1С-Битрикс Маркетплейс и организации, системы, технологии, персоны:
|1С-Битрикс - Bitrix 653 13
|1С 9400 12
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 2
|Информатика и Сервис 6 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3230 1
|X Corp - Twitter 2928 1
|Microsoft Corporation 25634 1
|Meta Platforms - Facebook 4599 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4806 1
|1С-Рарус 959 1
|Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 54 1
|Google LLC 12556 1
|Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 191 1
|Донченко Денис 5 3
|Каневский Антон 2 2
|Рыжиков Сергей 112 2
|Юдин Дмитрий 33 2
|Рябинков Артем 19 2
|Суслов Дмитрий 4 1
|Шпакова Татьяна 2 1
|Ефанов Василий 3 1
|Легченко Михаил 30 1
|Якубов Амир 2 1
|Золина Юлия 3 1
|Самойленко Максим 67 1
|Демидов Михаил 134 1
|Анищук Наталья 30 1
|CMS Magazine 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.