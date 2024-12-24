Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ЦФТ ЦЦС Центр Цифровых Сертификатов F.Doc

ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc

Безбумажный офис F.Doc — сервис, который позволяет компаниям оформлять и подписывать документы в электронном виде с клиентами — физическими лицами. Для подписания документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). Такая подпись имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту. F.Doc работает с разными сферами бизнеса: автобизнес, недвижимость, ретейл, туризм и другие. Исключительные права на Безбумажный офис F.Doc принадлежат ЗАО «ЦЦС».

 

 

"Как F.Doc меняет клиентский сервис для крупных ритейлеров и маленьких магазинов" Михаил Легченко, Директор сервиса F.Doc, данные 2023 года


24.12.2024 Оплата через СБП стала доступна при электронном подписании документов в сервисе F.Doc 1
04.12.2024 В CRM-системе «Риелтор Про Web» стало доступно электронное подписание документов с клиентами-физлицами 2
12.08.2024 363 тысячи электронных документов подписали пользователи F.Doc за I полугодие 2024 года 1
04.07.2024 «Безбумажный офис F.Doc» запустил подписание документов онлайн с пациентами медицинских клиник 1
21.05.2024 F.Doc интегрировался с отраслевой CRM-системой для турагентств «САМО-турагент» 1
14.05.2024 Fit Service и F.Doc: каждый шестой клиент сети автосервисов подписывает документы онлайн 1
06.03.2024 Виджет «Безбумажного офиса F.Doc» доступен в маркетплейсе учетной системы amoCRM 1
14.02.2024 Итоги работы сервиса «Безбумажный офис F.Doc» в 2023 году 1
08.02.2024 В «Безбумажном офисе F.Doc» компании могут верифицировать данные клиентов по фотографии паспорта 1
01.02.2024 F.Doc предоставил клиентам компаний возможность самостоятельно заполнять шаблоны документов 1
29.11.2023 Функция запроса документов у клиента стала доступна компаниям в «Безбумажном офисе F.Doc» 2
22.11.2023 F.Doc осуществил интеграцию с CRM-системой «АК-кредит» для кредитных кооперативов и МФО 1
13.09.2023 Многостороннее подписание документов в электронном виде доступно в сервисе F.Doc 1
24.05.2023 Безбумажный офис F.Doc доступен в CRM-системе для автобизнеса «Нетикс трицепс» 1
13.04.2023 Клиенты Модульбанка получили доступ к электронному сервису мгновенного подписания документов 1
06.04.2023 Сеть автосервисов Fit Service полностью перешла на электронное подписание документов 1
28.02.2023 Fit Service переходит на цифровой документооборот с клиентами 3
06.02.2023 Безбумажный офис F.Doc стал доступен в CRM-системе «Битрикс24» 1
26.01.2023 Globus IT осуществил интеграцию «Безбумажного офиса» F.Doc c «Битрикс24» 1
30.12.2021 Как сделать работу в офисе безбумажной и помочь планете 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

ЦФТ и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Нетикс - Netix 1 1
Global IT - Глобал АйТи 7 1
ДОК 828 1
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Fit service - Фит Автосервис - Международная сеть автосервисов 11 4
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Генезис 18 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 16
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 98 15
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 10
Электронный документ - Electronic document 1454 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 2
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 276 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 288 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 60 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1056 1
Website URL - Uniform Resource Locator 876 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 3
Нетикс трицепс 2 2
Эверест - АК-Кредит 2 2
Qsoft amoCRM 107 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
1С-Битрикс Маркетплейс - Bitrix Marketplace 15 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Риелтор Про Web 1 1
Легченко Михаил 17 16
Гараньков Александр 8 3
Ефанов Василий 3 2
Якубов Амир 2 1
Амеличев Виктор 1 1
Баскаков Артем 1 1
Новгородов Иван 1 1
Кострюкова Таисия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Казахстан - Республика 5526 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 149 4
Паспорт - Паспортные данные 2508 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 104 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 323 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Английский язык 6634 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще