ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc

Безбумажный офис F.Doc — сервис, который позволяет компаниям оформлять и подписывать документы в электронном виде с клиентами — физическими лицами. Для подписания документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). Такая подпись имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту. F.Doc работает с разными сферами бизнеса: автобизнес, недвижимость, ретейл, туризм и другие. Исключительные права на Безбумажный офис F.Doc принадлежат ЗАО «ЦЦС».

"Как F.Doc меняет клиентский сервис для крупных ритейлеров и маленьких магазинов" Михаил Легченко, Директор сервиса F.Doc, данные 2023 года