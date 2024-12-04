В CRM-системе «Риелтор Про Web» стало доступно электронное подписание документов с клиентами-физлицами

Интеграция «Безбумажного офиса F.Doc» с отраслевой CRM-системой для агентств недвижимости «Риелтор Про Web» открыла пользователям системы доступ к электронному подписанию документов с клиентами — физическими лицами.

Благодаря интеграции специалисты в области недвижимости могут оформлять и подписывать первичную документацию непосредственно в интерфейсе своей CRM-системы. Новый функционал позволяет агентствам недвижимости подписывать документы как с одним, так и с несколькими клиентами-физлицами одновременно: например, между несколькими собственниками и покупателем. При этом можно определять порядок подписания.

С помощью F.Doc в CRM-системе «Риелтор Про Web» можно подписывать как загруженные документы, так и документы из шаблонов в разделе «Справочники». Это могут быть предварительный договор купли-продажи (договор аванса), агентский договор, договор найма жилого помещения, акты осмотра и передачи жилого помещения и другие документы в электронном виде.

Для подписания большинства документов «Безбумажный офис F.Doc» использует простую электронную подпись (ПЭП), которая имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи». Подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны как организации, так и ее клиентам.

Перед обменом с клиентом электронными документами компании необходимо подписать с ним соглашение об электронном документообороте (ЭДО), а также получить от него согласие на обработку персональных данных. Заключение соглашения об ЭДО обеспечивает юридическую значимость документов, подписанных в электронном виде.

Директор и основатель «Риелтор Про Web» Отари Гвичия отметил: «Мы в «Риелтор Про Web» всегда стремились сделать работу наших клиентов максимально простой и эффективной. Благодаря интеграции с сервисом F.Doc наши пользователи теперь могут быстро и безопасно подписывать договоры с клиентами онлайн, не тратя времени на поездки и ожидания. Эта возможность помогает ускорять процесс заключения сделок, а также значительно упрощает взаимодействие с клиентами. Экономия времени при оформлении документов позволяет риелторам сосредоточиться на самом важном — развитии своих отношений с клиентами. Кроме того, электронная подпись обеспечивает требуемый законом уровень безопасности и легитимности, что добавляет уверенности как риелторам, так и их клиентам. Мы уверены, что это решение станет важным инструментом в арсенале профессионалов, работающих в динамичной сфере недвижимости, где важна каждая минута».

Директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко сказал: «Развитие CRM-систем с помощью новых интеграций усиливает инструментарий агентств недвижимости. Мы отмечаем высокий интерес рынка к нашему продукту и видим, как развитие технологий помогает риелторам. Электронное подписание документов ускоряет процесс заключения сделки, делая взаимодействие клиента и агентства недвижимости комфортнее и оперативнее. Мы также наблюдаем интерес к цифровизации документооборота с клиентами-физлицами не только в сфере недвижимости, но и в медицинских клиниках, дилерских центрах, образовательных организациях. Так что можно уверенно говорить об этом технологическом тренде как очевидном драйвере оптимизации бизнеса».