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Легченко Михаил



24.12.2024 Оплата через СБП стала доступна при электронном подписании документов в сервисе F.Doc 1
04.12.2024 В CRM-системе «Риелтор Про Web» стало доступно электронное подписание документов с клиентами-физлицами 1
12.08.2024 363 тысячи электронных документов подписали пользователи F.Doc за I полугодие 2024 года 1
04.07.2024 «Безбумажный офис F.Doc» запустил подписание документов онлайн с пациентами медицинских клиник 1
21.05.2024 F.Doc интегрировался с отраслевой CRM-системой для турагентств «САМО-турагент» 1
14.05.2024 Fit Service и F.Doc: каждый шестой клиент сети автосервисов подписывает документы онлайн 1
06.03.2024 Виджет «Безбумажного офиса F.Doc» доступен в маркетплейсе учетной системы amoCRM 1
14.02.2024 Итоги работы сервиса «Безбумажный офис F.Doc» в 2023 году 1
08.02.2024 В «Безбумажном офисе F.Doc» компании могут верифицировать данные клиентов по фотографии паспорта 1
01.02.2024 F.Doc предоставил клиентам компаний возможность самостоятельно заполнять шаблоны документов 1
29.11.2023 Функция запроса документов у клиента стала доступна компаниям в «Безбумажном офисе F.Doc» 1
22.11.2023 F.Doc осуществил интеграцию с CRM-системой «АК-кредит» для кредитных кооперативов и МФО 1
13.09.2023 Многостороннее подписание документов в электронном виде доступно в сервисе F.Doc 1
24.05.2023 Безбумажный офис F.Doc доступен в CRM-системе для автобизнеса «Нетикс трицепс» 1
28.02.2023 Fit Service переходит на цифровой документооборот с клиентами 1
06.02.2023 Безбумажный офис F.Doc стал доступен в CRM-системе «Битрикс24» 1
26.01.2023 Globus IT осуществил интеграцию «Безбумажного офиса» F.Doc c «Битрикс24» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Легченко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 2
8213 2
ДОК 828 1
Нетикс - Netix 1 1
Global IT - Глобал АйТи 7 1
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Fit service - Фит Автосервис - Международная сеть автосервисов 11 3
Генезис 18 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 12
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 98 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 7
Электронный документ - Electronic document 1454 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 5
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 2
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 276 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
Финансовое планирование 84 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 439 1
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 101 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc 20 16
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 3
Эверест - АК-Кредит 2 2
Нетикс трицепс 2 2
Qsoft amoCRM 107 2
Риелтор Про Web 1 1
1С-Битрикс Маркетплейс - Bitrix Marketplace 15 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Гараньков Александр 8 2
Ефанов Василий 3 2
Якубов Амир 2 1
Кострюкова Таисия 1 1
Амеличев Виктор 1 1
Баскаков Артем 1 1
Новгородов Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
Казахстан - Республика 5526 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 4
Паспорт - Паспортные данные 2508 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 3
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 149 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 104 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Английский язык 6634 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 323 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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