Аутентификация пациентов через ЕСИА доступна клиникам при электронном подписании документов с помощью F.Doc

Сервис «Безбумажный офис F.Doc» получил официальный статус «Иная информационная система» (ИИС). Теперь при реализации проектов по цифровизации документооборота с пациентами медицинские учреждения имеют возможность с помощью F.Doc подписывать электронные документы, в том числе информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство (ИДС), с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) без дополнительных технических работ и интеграций.

Порядок и условия взаимодействия ИИС, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медорганизаций и предоставляемых ими услуг, с информационными системами в сфере здравоохранения и медучреждениями, определен правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. №447. На основании данного документа президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности вынес решение о подключении ИИС F.Doc к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Данный статус позволит медучреждениям, которые используют сервис, упростить и ускорить процесс внедрения электронного документооборота (ЭДО) с пациентами за счет получения доступа к ЕСИА и обмена данными с ЕГИСЗ.

«Для того, чтобы получить статус ИИС в сфере здравоохранения, «Безбумажный офис F.Doc» прошел независимую аттестацию на соответствие требованиям по защите информации, предъявляемым к подобным системам, а также на соответствие мерам информационной безопасности при работе с медицинской тайной. Мы получили положительное решение со стороны Министерства здравоохранения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительственной комиссии РФ. Что говорит о высоком уровне надежности инфраструктуры, которую наш сервис выстроил с целью организации и осуществления информационного обмена в сфере здравоохранения, в частности ЭДО с пациентами. Статус ИИС позволяет F.Doc взаимодействовать с ЕГИСЗ и ЕСИА напрямую, валидируя корректность данных пациентов. В планах по развитию сервиса — наладить взаимодействие клиники с ЕГИСЗ в части передачи электронных документов с помощью F.Doc, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc», член правления Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Михаил Легченко. — Признание нашей экосистемы в качестве ИИС позволяет медицинским учреждениям через F.Doc реализовать электронное подписание ИДС с пациентами. F.Doc предлагает клиникам готовую инфраструктуру для оформления электронных документов, что значительно облегчает организацию ЭДО с пациентами. В частности, с помощью сервиса «Безбумажный офис F.Doc» оформление ИДС становится доступнее и комфортнее как для медицинских учреждений, так и для их клиентов».

Оформление электронных документов через «Безбумажный офис F.Doc» имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи». Организации сферы здравоохранения с помощью F.Doc могут подписывать с пациентами договоры на оказание медицинских услуг, анкеты пациента, медицинские и финансовые планы лечения, ИДС или отказы от медицинского вмешательства, а также другие документы в привычном для клиента онлайн-формате.