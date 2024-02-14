Итоги работы сервиса «Безбумажный офис F.Doc» в 2023 году

Сервис Безбумажный офис F.Doc подвел итоги работы в 2023 г. Прирост клиентов — юридических лиц за отчетный период составил 3200 компаний из разных отраслей экономики. Как показывают данные внутренней статистики, наиболее интенсивно услугами сервиса пользуются компании из сегментов недвижимости, автобизнеса, ретейла и туризма. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

В 2023 г. организации, использующие F.Doc, подписали 650 тыс. электронных документов, что позволило сэкономить около 3 млн бумажных листов. Более 200 тыс. физических лиц воспользовались сервисом.

Сервис «Безбумажный офис F.Doc» — инструмент для оформления документов с розничными клиентами в электронном виде. С помощью F.Doc компании удаленно и в офисе осуществляют подписание договоров, актов, заявлений, справок, заказ-нарядов, гарантийных талонов и других документов с клиентами — физическими лицами. Для подписания электронных документов используется простая электронная подпись (ПЭП), имеющая юридическую силу и соответствующая требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту.

Актуальность сервиса подтверждена высокой динамикой подключения клиентов — юридических лиц. На данный момент встроить F.Doc в бизнес-процессы организации можно несколькими способами. Компания может работать в личном кабинете F.Doc, используя веб-интерфейс с логин-паролем. «Безбумажный офис F.Doc» интегрирован с «Битрикс24» и amoCRM, доступен в специализированной учетной системе для автобизнеса «Нетикс Трицепс», а также в отраслевых CRM-системах: CRM RealtyRuler — для агентств недвижимости и строительных компаний; «АК-Кредит» — для кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций. Сервис также открыт для технологической интеграции с любыми корпоративными учетными системами организации.

F.Doc регулярно собирает и анализирует обратную связь от пользователей сервиса, дорабатывая продукт под потребности клиента. В 2023 г. F.Doc: реализовал функционал многостороннего подписания электронных документов с указанием очередности подписантов; предоставил компаниям возможность запрашивать у клиентов в электронном виде дополнительные документы, необходимые для сопровождения сделок; сделал доступным самостоятельное заполнение электронных шаблонов документов клиентами организации; позволил компаниям верифицировать данные клиентов-физлиц по селфи и фотографии паспорта.

«Мы создавали F.Doc как сервис безбумажного подписания документов между компанией и клиентами-физлицами с целью сокращения издержек на печать и логистику документов. Исходные потребности были просты: помочь компании сэкономить офисную бумагу и перейти на электронный документооборот. По мере развития сервиса стало понятным, что использование F.Doc может решать и другие вопросы бизнеса: оптимизация документооборота и коммуникации с клиентами в процессе оформления и подписания документов, минимизация соответствующих рисков и управление ими, организация удаленной сделки для компаний, создание позитивного клиентского опыта, который способствует повышению лояльности потребителей, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко. — Мы фокусируем F.Doc на потребностях каждого отраслевого сегмента, с клиентами которого работаем. У каждой сферы есть своя специфика документооборота. И мы не только решаем профильные задачи конкретной рыночной ниши, но и разрабатываем универсальные решения, которыми делимся с другими сегментами бизнеса, транслируем экспертизу, рассказываем о разных сценариях применения технологии безбумажного офиса. В 2023 г. мы активно работали над тем, чтобы сделать сервис простым, доступным и удобным в использовании как для компании, так и для ее клиентов-физлиц. Совершенствовали клиентский сценарий, реализовывали и поддерживали новый функционал, проводили интеграции с популярными CRM. В 2024 г. мы планируем продолжить работу по развитию нашего сервиса, открытию новых сегментов, популяризации технологии безбумажного офиса».

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«Безбумажный офис F.Doc» — сервис для подписания документов в электронном виде с клиентами компании (физическими лицами). Для подписания документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). Такая подпись имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту.