F.Doc интегрировался с отраслевой CRM-системой для турагентств «САМО-турагент»

Бесшовная интеграция с сервисом «Безбумажный офис F.Doc» позволяет пользователям «САМО-турагент» подписывать с клиентами — физическими лицами документы в электронном виде, в том числе удаленно. После подключения сервиса F.Doc и активации его в соответствующем разделе CRM-системы турагентства могут приступить к оформлению электронных документов с туристами. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Функционал электронного подписания с клиентами-физлицами реализован следующим образом: сотрудник турагентства открывает в «САМО-турагент» карточку заявки туриста, выбирает необходимый документ и направляет его на подпись клиенту. Интегрированный в CRM-систему сервис «Безбумажный офис F.Doc» отправляет клиенту SMS со ссылкой на электронный документ. Клиент переходит по ссылке, вводит проверочный код из SMS, читает документ и подписывает его нажатием одной кнопки в смартфоне. Турагентство может отслеживать статус подписания электронных документов непосредственно в CRM-системе.

«При оформлении любого тура, независимо от того, идет ли речь о поездке в другую страну или об экскурсии по городу, в котором живет клиент, турагентство подписывает с ним ряд документов. Бывает так, что турист находится в другом городе или не имеет возможности подъехать в офис и оформить бумаги в нужные сроки. Как следствие, временные и финансовые затраты турагентства на бумажный документооборот возрастают, а география сделок — сужается, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко. — Бесшовная интеграция F.Doc c «САМО-турагент» позволяет пользователям CRM-системы дистанционно оформлять электронные документы с клиентами-физлицами, в том числе с иногородними».

«CRM «САМО-турагент» дает возможность турагентствам работать в единой корпоративной системе, автоматизируя ежедневные рутинные бизнес-процессы. В режиме единого окна туристические организации могут подбирать туры или загружать бронь из системы онлайн-бронирования туроператора, хранить и анализировать все необходимые данные о клиентах, вести информацию о задачах и продажах по клиентам; оформлять продажи туруслуг, вести финансовый анализ, анализ работы сотрудников и многое другое, — отметила руководитель отдела маркетинга и продаж СRM «САМО-турагент» Таисия Кострюкова. — Интеграция CRM «САМО-турагент» с сервисом «Безбумажный офис F.Doc» расширяет функционал учетной системы, позволяя турагентствам подписывать документы с клиентами-физлицами в электронном виде, тем самым оптимизируя и упрощая документооборот с туристами».

Для подписания документов «Безбумажный офис F.Doc» использует простую электронную подпись (ПЭП), которая имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны организации и клиентам.

Для того чтобы начать обмениваться с клиентом электронными документами, компании необходимо подписать с ним соглашение об электронном документообороте (ЭДО), а также получить от него согласие на обработку персональных данных. Подписание соглашения об ЭДО обеспечивает юридически значимое подписание документов в электронном виде.

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«Безбумажный офис F.Doc» — это сервис для подписания документов в электронном виде с клиентами компании (физическими лицами). Для подписания документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). Такая подпись имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту.

«САМО-турагент» – это отраслевая CRM-система для туристических агентств, функционал которой позволяет автоматизировать ежедневную работу организации: от звонка туриста до получения отзыва о поездке. «САМО-турагент» поддерживает настройку бизнес-процессов для турагентств.