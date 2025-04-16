Разделы

Цифровизация
|

F.Doc осуществил интеграцию с отраслевой CRM-системой для турбизнеса U-ON.Travel

Безбумажный офис F.Doc реализовал бесшовную интеграцию со специализированной учетной системой для туристических организаций U-ON.Travel. После подключения сервиса F.Doc и активации его в соответствующем разделе CRM-системы турагентства и туроператоры получают возможность оформлять документы в электронном виде с туристами как в офисе компании, так и удаленно. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Электронное подписание в U-ON.Travel через F.Doc с клиентами-физлицами реализовано следующим образом: сотрудник туристической организации открывает в CRM-системе карточку заявки туриста, переходит в блок «Пакет документов», выбирает нужный документ и направляет его с помощью F.Doc на подпись клиенту. Интегрированный в U-ON.Travel сервис отправляет клиенту SMS со ссылкой на электронный документ. Клиент переходит по ссылке, вводит проверочный код из SMS, читает документ и подписывает его нажатием одной кнопки в смартфоне. Отслеживать статус подписания электронных документов можно непосредственно в CRM-системе.

«Использование современных цифровых сервисов способствует оптимизации бизнес-процессов туристической организации и повышению ее конкурентоспособности. В частности, технология безбумажного офиса сокращает издержки на организацию документооборота и экономит время туриста и компании за счет дистанционного оформления документов. Кроме того, электронное подписание упрощает взаимодействие бизнеса с клиентом, переводя коммуникацию в удобный и привычный для современного потребителя онлайн-формат, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко. — Бесшовная интеграция F.Doc c U-ON.Travel позволяет пользователям CRM-системы создавать и поддерживать более комфортные сценарии обслуживания клиентов, а также расширяет географию сделок благодаря возможности подписывать электронные документы с иногородними туристами».

С помощью F.Doc туристические организации могут подписывать с клиентами-физлицами в электронном виде договор на оказание услуг, акты об оказании услуг, квитанции об оплате, лист бронирования, медицинскую страховку/страховку от невыезда, заявку на бронирование, ваучер на проживание в отеле, который подтверждает наличие брони в гостинице, и другие документы.

Оформление электронных документов через F.Doc имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Для подписания большинства документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). При наличии законодательных требований к применению иных видов подписей при оформлении электронных документов F.Doc использует дополнительные модули программы, позволяющие выполнить указанные требования. Подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны организации и клиентам.

Для того чтобы начать обмениваться с клиентом электронными документами, компании необходимо подписать с ним соглашение об электронном документообороте (ЭДО), а также получить от него согласие на обработку персональных данных. Подписание соглашения об ЭДО обеспечивает юридически значимое подписание документов в электронном виде.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Григоренко, правительство РФ: Свыше 50% финансового оборота в торговле сегодня приходится на онлайн-платформы

Андрей Костин, глава ВТБ: Финтех маркетплейсов угрозы для банковского сектора не несет

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Завершено тестирование полностью отечественных SIM-карт. Все этапы от производства до сборки чипа осуществляются в России

Математика обвинили в краже криптовалюты на $65 млн с помощью профессиональных навыков

«Яндекс» договаривается с застройщиками о предустановке «умного дома» в новостройки

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153