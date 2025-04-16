F.Doc осуществил интеграцию с отраслевой CRM-системой для турбизнеса U-ON.Travel

Безбумажный офис F.Doc реализовал бесшовную интеграцию со специализированной учетной системой для туристических организаций U-ON.Travel. После подключения сервиса F.Doc и активации его в соответствующем разделе CRM-системы турагентства и туроператоры получают возможность оформлять документы в электронном виде с туристами как в офисе компании, так и удаленно. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Электронное подписание в U-ON.Travel через F.Doc с клиентами-физлицами реализовано следующим образом: сотрудник туристической организации открывает в CRM-системе карточку заявки туриста, переходит в блок «Пакет документов», выбирает нужный документ и направляет его с помощью F.Doc на подпись клиенту. Интегрированный в U-ON.Travel сервис отправляет клиенту SMS со ссылкой на электронный документ. Клиент переходит по ссылке, вводит проверочный код из SMS, читает документ и подписывает его нажатием одной кнопки в смартфоне. Отслеживать статус подписания электронных документов можно непосредственно в CRM-системе.

«Использование современных цифровых сервисов способствует оптимизации бизнес-процессов туристической организации и повышению ее конкурентоспособности. В частности, технология безбумажного офиса сокращает издержки на организацию документооборота и экономит время туриста и компании за счет дистанционного оформления документов. Кроме того, электронное подписание упрощает взаимодействие бизнеса с клиентом, переводя коммуникацию в удобный и привычный для современного потребителя онлайн-формат, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко. — Бесшовная интеграция F.Doc c U-ON.Travel позволяет пользователям CRM-системы создавать и поддерживать более комфортные сценарии обслуживания клиентов, а также расширяет географию сделок благодаря возможности подписывать электронные документы с иногородними туристами».

С помощью F.Doc туристические организации могут подписывать с клиентами-физлицами в электронном виде договор на оказание услуг, акты об оказании услуг, квитанции об оплате, лист бронирования, медицинскую страховку/страховку от невыезда, заявку на бронирование, ваучер на проживание в отеле, который подтверждает наличие брони в гостинице, и другие документы.

Оформление электронных документов через F.Doc имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Для подписания большинства документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). При наличии законодательных требований к применению иных видов подписей при оформлении электронных документов F.Doc использует дополнительные модули программы, позволяющие выполнить указанные требования. Подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны организации и клиентам.

Для того чтобы начать обмениваться с клиентом электронными документами, компании необходимо подписать с ним соглашение об электронном документообороте (ЭДО), а также получить от него согласие на обработку персональных данных. Подписание соглашения об ЭДО обеспечивает юридически значимое подписание документов в электронном виде.