Электронное подписание с пациентами стало доступно в облачной МИС SQNS

«Безбумажный офис F.Doc» реализовал бесшовную интеграцию с SQNS, облачной медицинской информационной системой (МИС). Теперь многопрофильные клиники, частные стоматологии, офтальмологии и другие медучреждения, использующие данную CRM для автоматизации работы, имеют возможность подписывать электронные документы с пациентами непосредственно в интерфейсе МИС. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Переход на электронный документооборот (ЭДО) с пациентами позволяет клиникам оптимизировать внутренние бизнес-процессы, а также формировать новые, более комфортные сценарии обслуживания пациентов. Это происходит за счет сокращения времени ожидания в очереди на ресепшене или в регистратуре, а также благодаря возможности дистанционного оформления документов в момент онлайн-записи на прием.

С помощью F.Doc медицинские организации, которые пользуются облачной учетной системой SQNS, могут подписывать в электронном виде с пациентами договоры на оказание медицинских услуг, анкеты пациента, медицинские и финансовые планы лечения, информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство или отказы от него, а также другие документы. Электронное подписание становится доступным после подключения медучреждения к сервису F.Doc и установки соответствующего модуля в МИС с последующей его настройкой.

Оформление электронных документов через сервис «Безбумажный офис F.Doc» имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Для подписания большинства документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). При наличии законодательных требований к применению иных видов подписей при оформлении электронных документов F.Doc использует дополнительные модули программы, позволяющие выполнить указанные требования.

«Бесшовная интеграция F.Doc c SQNS позволяет клиникам, использующим данную облачную МИС, с одной стороны, быстро и легко перейти на ЭДО с пациентами, поскольку функционал электронного подписания становится доступен в интерфейсе CRM-системы. С другой — помогает усовершенствовать клиентский сценарий, сделав его более комфортным для пациента. Сегодня клиент в большей степени стремится к онлайн-коммуникации с компанией: это быстро, удобно и эффективно. Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособным, бизнесу требуется цифровая трансформация внутренних и внешних процессов и адаптация их под потребности аудитории, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко. — Электронное подписание, например, дополняет историю про дистанционное взаимодействие клиники с пациентом. Он получает возможность предварительно — до визита в медучреждение — ознакомиться и оформить ряд документов. F.Doc направляет клиенту SMS со ссылкой на электронный документ. Пациент переходит по ссылке, вводит проверочный код из SMS, изучает его и подписывает нажатием одной кнопки в смартфоне. Это особенно актуально для сложных и дорогостоящих планов лечения. Кроме того, если после приема возникает необходимость подписать еще какие-то дополнительные акты или соглашения, то это также можно сделать удаленно в онлайн-формате: пациенту не требуется возвращаться в медучреждение, а клинике — его ждать».

«Современные пациенты хотят удобства — они ценят свое время и ожидают цифровых решений. Интеграция SQNS с F.Doc открывает для клиник принципиально новый уровень взаимодействия с пациентами: теперь пакет необходимых документов формируется прямо в системе, а подписание происходит удаленно — буквально в пару кликов с помощью СМС. Это не просто автоматизация процесса, это шаг к более комфортному и доверительному опыту пациента. Представьте: еще до визита в клинику пациент получает документы, может их изучить, обсудить с близкими и подписать со смартфона — без очередей, лишних визитов и бюрократии. Для клиник это не только экономия времени сотрудников, но и повышение лояльности клиентов, улучшение внутренних процессов. Мы уверены, что будущее медицинских услуг — за такими решениями», — сказал продуктовый маркетолог МИС SQNS Тимур Фахрутдинов.