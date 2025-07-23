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Фахрутдинов Тимур


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 Электронное подписание с пациентами стало доступно в облачной МИС SQNS 1
06.12.2024 «МегаФон»: сельчане Татарстана стали чаще пользоваться интернетом 1
04.05.2023 В Раифе улучшили мобильную связь 1
29.03.2023 «Мегафон» построил сеть в ИТ-парке им. Башира Рамеева 1
09.03.2023 В пригороде Казани построили мобильную инфраструктуру 1
16.02.2023 В Набережных Челнах увеличили скорость мобильного интернета 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Фахрутдинов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9437 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1504 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 65 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8803 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7563 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3001 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4015 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54164 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21352 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8303 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3768 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14072 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28434 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1154 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1562 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2316 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1547 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3849 1
Пропускная способность - Bandwidth 1794 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16588 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4877 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17497 1
Хайруллин Айрат 107 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3062 5
Россия - РФ - Российская федерация 151179 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44591 2
Россия - ПФО - Татарстан - Сабинский район - Богатые Сабы - Мингер 17 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 73 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 116 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18056 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3137 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 420 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 725 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 374 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2536 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1142 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10318 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 970 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1783 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6142 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5310 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6696 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53301 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 927 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30682 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5806 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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