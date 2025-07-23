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Фахрутдинов Тимур
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|Электронное подписание с пациентами стало доступно в облачной МИС SQNS 1
|06.12.2024
|«МегаФон»: сельчане Татарстана стали чаще пользоваться интернетом 1
|04.05.2023
|В Раифе улучшили мобильную связь 1
|29.03.2023
|«Мегафон» построил сеть в ИТ-парке им. Башира Рамеева 1
|09.03.2023
|В пригороде Казани построили мобильную инфраструктуру 1
|16.02.2023
|В Набережных Челнах увеличили скорость мобильного интернета 1
Фахрутдинов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9437 5
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1504 1
|Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 65 1
|Хайруллин Айрат 107 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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