«МегаФон» разогнал интернет в Лианозовском парке

Посетителям Лианозовского парка и жителям окрестного северного района Москвы стал доступен стабильный и быстрый мобильный интернет. Это стало возможным благодаря строительству новых базовых станций и обновлению уже существующих. Теперь во время прогулок можно слушать музыку, смотреть видео и общаться в мессенджерах на скорости до 250 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизированные и новые базовые станции обеспечивают покрытие не только парка, но и близлежащих жилых комплексов, образовательных и медицинских учреждений. В ходе обновления инженеры оператора внедрили высокочастотный диапазон LTE-2600, позволяющий передавать большие объемы данных в зонах с высоким скоплением пользователей.

Высокие скорости теперь доступны на прогулочных аллеях, аттракционах и лодочной станции в самом парке. Кроме того, базовые станции поддерживают технологию MIMO 2×2, обеспечивающую передачу сигнала сразу по двум каналам, и VoLTE, позволяющую одновременно совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом с одного устройства.

«Мы модернизировали сеть в одном из самых густонаселенных районов столицы. Использование высокочастотных диапазонов позволило повысить емкость и ускорить обмен информацией. Мы делаем все для комфорта абонентов, которым важно иметь доступ к качественным сигналу и передаче данных, чтобы оставаться на связи с близкими и коллегами. Точечная настройка сети позволяет нам учитывать особенности застройки и распределения нагрузки в парке и на прилегающих территориях», — отметил Тимур Фахрутдинов, директор по развитию инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе.

История Лианозовского парка уходит корнями еще в XVI век: первые упоминания о местности относятся к 1585 г., когда на территории современного парка находилось село Алтуфьево. Парк был открыт в 1951 г., а в конце 1980-х здесь был открыт первый в Москве частный теннисный клуб. В 2012-2014 гг. здесь провели масштабную реконструкцию, создав современные прогулочные зоны. Сейчас парк — одна из важных площадок города, где проходят спортивные мероприятия, фестивали, выставки и концерты.