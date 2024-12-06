«МегаФон»: сельчане Татарстана стали чаще пользоваться интернетом

В Татарстане растёт использование мобильного интернета среди жителей сельских населённых пунктов. За последний год среднемесячный дата-трафик на абонента «МегаФона» за пределами городов увеличился на 15%. По итогам 11 месяцев лидерами по потреблению стали село Кама-Исмагилово в Альметьевском районе, а также Айша и поселок Новониколаевский в Зеленодольском районе, где на одного человека в среднем приходится от 63 до 73 ГБ данных.

Ещё год назад разница между «цифровыми расходами» сельчан и горожан составляла около 15%: в городах Татарстана традиционно активнее пользуются мобильным интернетом. Однако с расширением инфраструктуры связи и переносом всё большего числа услуг в Сеть отставание сократилось до 11% и продолжает снижаться.

«На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем, что в сельской местности объемы используемых гигабайт одним абонентом растут быстрее, чем в городах. Сказывается тренд на загородную жизнь и тот факт, что мобильная связь все чаще становится альтернативой фиксированному интернет-доступу. Это делает развитие сети в небольших населённых пунктах особенно актуальным. С начала года мы построили и запустили новые объекты связи в более чем 50 поселках, селах и деревнях», — сказал Тимур Фахрутдинов, руководитель технического отдела «МегаФона» в Татарстане.

Только в III квартале связь четвёртого поколения (4G) стала доступна в 20 поселениях Татарстана. В результате высокоскоростным мобильным интернетом могут воспользоваться жители Сарабикулово, Туктарово-Урдала, Старая Письмянка, Каркали Лениногорского района, Какре-Елга Азнакаевского района, Молвино, Малые Ключи Зеленодольского района, Мингер Сабинского района, Хозесаново, Старое Тябердино, Молькеево Кайбицкого района и других.

Помимо этого, в сентябре рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства — УЦН 2.0. оператор развернул сеть LTE в 90 сёлах и деревнях с населением от 100 до 500 человек.