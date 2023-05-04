Разделы

Телеком Мобильная связь
|

В Раифе улучшили мобильную связь

«Мегафон» расширил покрытие сети, установив базовую станцию на территории Раифского монастыря в Татарстане — места притяжения паломников и туристов со всей страны. Теперь гостям доступны стабильный голосовой сигнал и интернет на средней скорости 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оборудование работает сразу в нескольких диапазонах, в том числе и LTE 1800 МГц. Инфраструктура связи обеспечивает быструю передачу данных на площади более 20 кв. км. Ранее покрытие храмового комплекса связью оператора было частичное, а ближайшая базовая станция располагалась за пределами монастыря, в соседнем селе. Теперь же 4G-сигнал стал увереннее и быстрее во всем поселке Местечко Раифа, а также в дендрарии Волжско-Камского заповедника.

«У монастыря невероятная атмосфера и природная уникальность. Множество достопримечательностей и удобное месторасположение — место находится в получасе езды от Казани — делают комплекс одним из самых посещаемых в республике. После проведенных работ по строительству сети абоненты «Мегафона», приезжающие в Раифу могут с комфортом пользоваться интернетом в смартфонах, слушать аудиоэкскурсии, отправлять фото или видео в семейный чат», — сказал Тимур Фахрутдинов, технический руководитель «Мегафона» в Татарстане.

Туристический поток среди клиентов оператора к древним постройкам с начала 2023 г. увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Пик пришелся на январь, время, когда на территории Раифского Богородицкого монастыря проходит Рождественский фестиваль снежных и ледовых фигур «Лед и свет». Чаще всего здесь можно было встретить гостей из Москвы и области, Марий Эл, Санкт-Петербурга и Чувашии.

Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы
Маркет

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Коррупция» разрушила мечты МТС об онлайн-кассах на сумму 765 миллионов

«Билайн» продал свой бизнес в Казахстане

В МТС новые поборы. Абонентов заставят платить по 1500 руб. в месяц за раздачу мобильного интернета

Телефонные мошенники, обманывающие россиян, изгнаны в WhatsApp. «Билайн» призывает к блокировкам

В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц

МТС купила «Навител» за 690 миллионов

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю до 40 дюймов: хиты продаж

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще