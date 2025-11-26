Разделы

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Можайском округе

«МегаФон» модернизировал прежние и построил новые базовые станции в Можайском округе. Теперь жители поселков, СНТ и деревень района смогут смотреть фильмы, работать онлайн, слушать музыку и общаться в мессенджерах на средней скорости 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» добавили к существующим базовым станциям низкочастотные диапазоны, которые позволяют увеличить зону покрытия сети и улучшить проникновение сигнала в жилые здания. Новое телеком-оборудование построено с использованием технологии, поддерживающей многопоточную передачу данных (MIMO 2×2), а также технологию VoLTEголосовую связь по сети 4G. Это позволяет не только передавать большие объемы информации с минимальными задержками, но и совершать звонки с более высоким качеством звука и меньшим временем установления соединения.

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?
Цифровизация

Базовые станции размещены таким образом, чтобы охватывать как жилые зоны, так и ключевые транспортные маршруты — дороги, соединяющие Можайский округ с соседними территориями. Так, высокоскоростной мобильный интернет теперь доступен жителям поселков Колычево и Гидроузел, деревень Сергово и Новый Путь, а также СНТ «Химик» и «Ворсобино». С начала 2025 г. поселения в округе, помимо местных жителей, посетили гости из соседних Смоленской, Калужской и Тверской областей, а также из Санкт-Петербурга и Калининграда.

«Благодаря новой инфраструктуре жители Можайского округа получают качественную и современную связь. Мы не просто расширили зону покрытия, но и внедрили технологии, обеспечивающие высокое качество голосовых вызовов и стабильную передачу больших объемов данных. Это особенно важно для округа в условиях высокой сезонной нагрузки во время грядущих новогодних праздников», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

