«МегаФон» ускорил мобильный интернет в одном из самых посещаемых ТЦ в России

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в одном из самых посещаемых ТЦ в России. Оператор увеличил скорость мобильного интернета в торговом центре «Европейский». Теперь сотрудники и посетители магазинов могут пользоваться мобильным интернетом со средней скоростью 220 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Этого показателя удалось достичь благодаря запуску высокочастотного диапазона 4G. Кроме того, стабильное соединение обеспечивает, в том числе, и технология MIMO 2×2, способная одновременно передавать данные по двум каналам связи. Благодаря оптимальной конфигурации радиосети посетители торгового центра могут с комфортом пользоваться видеосервисами, навигацией и мобильными банками на всех этажах ТЦ.

«В “Европейском”, как и в других крупных торговых центрах, нагрузка на сеть всегда выше из-за большого числа одновременных подключений. Только с начала года его посетители использовали 944 Тб мобильного интернета, что на 5% выше годового потребления трафика в подмосковной Верее. Мы внедрили решения, которые позволяют справляться с такими нагрузками и обеспечивать высокий уровень сервиса на всех этажах торгового центра», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

