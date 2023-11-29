Функция запроса документов у клиента стала доступна компаниям в «Безбумажном офисе F.Doc»

Теперь компании, использующие сервис F.Doc для электронного подписания, имеют возможность запрашивать документы у клиентов — физических лиц. Функционал доступен как в личном кабинете сервиса, так и для интеграций «Безбумажного офиса F.Doc» с корпоративными и CRM-системами, в которых работают организации. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Запрос документов у клиента необходим тем компаниям, бизнес-процессы которых при электронном оформлении документов предполагают не только их отправку клиенту на подпись, но и получение от него. Например, такой функционал востребован в гостиничном бизнесе и в сфере аренды недвижимости при дистанционном заселении, когда требуется скан паспорта клиента.

Сотрудник компании в личном кабинете сервиса отправляет клиенту запрос на документы с указанием типа и обязательности их предоставления (например, указывает, что водительское удостоверение прикладывается при наличии), а также оставляет комментарии, если это необходимо (например, поясняет, что от клиента требуется первая страница паспорта и страница с пропиской). F.Doc направляет клиенту СМС-сообщение со ссылкой для загрузки документов. Клиент переходит по ссылке, вводит проверочный код из СМС, загружает необходимые документы и отправляет их на проверку в организацию. Сотрудник компании может принять или отклонить документы с указанием причины отклонения. Если сотрудник отклонил документы, то клиент может заменить вложение и отправить его снова на рассмотрение. После того, как все документы приняты сотрудником компании, комплекту присваивается статус «Принят».

Аналогичный сценарий также доступен компаниям после интеграции корпоративной или CRM-системы организации с F.Doc: сотрудники могут с помощью сервиса отправлять запрос на документы клиенту непосредственно из учетной системы.

«Автобизнес, недвижимость, туризм, ретейл — F.Doc работает с разными сферами бизнеса, каждая из которых имеет свою специфику и подход к организации документооборота. Аккумулируя этот разнообразный опыт, мы предлагаем нашим пользователям решения, которые могут помочь по-новому взглянуть на работу с документами, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко. — Осенью мы предоставили компаниям возможность запроса документов у клиента с помощью сервиса F.Doc. Что позволяет организациям удаленно оформлять те договоренности, фиксация которых раньше требовала бы личного присутствия клиента и передачи им сканов или ксерокопий его документов. Реализация такого функционала способствует оптимизации документооборота компании с клиентами-физлицам».

С помощью сервиса «Безбумажный офис F.Doc» компании также могут подписывать в электронном виде договоры, акты, заявления, справки, заказ-наряды, гарантийные талоны и другие документы с клиентами — физическими лицами.

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Для подписания электронных документов сервис «Безбумажный офис F.Doc» использует простую электронную подпись (ПЭП). Такая подпись имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту.

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«Безбумажный офис F.Doc» (эф.док), 6+ — это сервис для подписания документов в электронном виде с клиентами компании (физическими лицами). Для подписания документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). Такая подпись имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту.