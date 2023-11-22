F.Doc осуществил интеграцию с CRM-системой «АК-кредит» для кредитных кооперативов и МФО

«Безбумажный офис» F.Doc интегрировался со специализированной системой комплексной автоматизации управленческого учета для кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций «АК-кредит». Опция электронного подписания документов с пайщиками и заемщиками становится доступной пользователям «АК-кредит» после подключения к сервису F.Doc и настройки специального расширения в учетной системе. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Интеграция сервиса F.Doc с «АК-кредит» позволяет из интерфейса учетной системы оформлять электронные документы как кредитным кооперативам с пайщиками, так и МФО с заемщиками. С помощью F.Doc можно подписывать в электронном виде документы в рамках выдачи займов и оформления сбережений.

Алгоритм подписания документов в электронном виде в CRM-системе «АК-кредит» реализован следующим образом. Сотрудник кредитного кооператива готовит в «АК-кредит» необходимый документ и с помощью сервиса F.Doc направляет его в электронном виде на подпись пайщику. F.Doc отправляет пайщику SMS со ссылкой на документ. Пайщик переходит по ссылке, вводит проверочный код из SMS, читает документ и подписывает его нажатием одной кнопки в смартфоне. Сотрудник кредитного кооператива может отслеживать статус подписания непосредственно в «АК-кредит». Аналогичный клиентский путь в CRM реализован и для МФО, которые могут подписывать документы в электронном виде с заемщиками.

Для подписания электронных документов сервис «Безбумажный офис» F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). Такая подпись имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны организации, а также клиентам (пайщикам, заемщикам). Для того чтобы начать обмениваться с пайщиком/заемщиком электронными документами, кредитным кооперативам/МФО необходимо подписать с ним соглашение об электронном документообороте, а также получить от него согласие на обработку персональных данных.

«Подписание документов в электронном виде с пайщиками позволяет кредитным кооперативам дистанционно оформлять, переоформлять и обслуживать займы. В силу того, что часть пайщиков проживает в сельской местности, для кооперативов удаленное подписание документов — это актуальный и технологичный формат, который значительно экономит временные и финансовые ресурсы всех участников процесса. Особенно если речь идет об оперативном оформлении договоренностей, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис» F.Doc Михаил Легченко. — Если говорить об МФО, то интеграция F.Doc с «АК-кредит» дает организациям, работающим в учетной системе, возможность удаленно подписывать документы с заемщиками в электронном виде, что в том числе способствует выходу на рынок онлайн-кредитования».

«Благодаря интеграции «АК-кредит» с сервисом F.Doc кредитные кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации могут из интерфейса системы оформлять электронные документы с пайщиками/заемщиками и отслеживать статус их подписания. Идет оптимизация рабочих процессов: сотрудникам не требуется, как прежде, распечатывать большое количество бумажных документов, а пайщикам/заемщикам не приходится приезжать в отделение организации каждый раз для подписания нужного документа. Тогда как раньше для решения бумажных вопросов им необходимо было специально находить время и планировать поездку», — отметил директор ООО «Эверест» Виктор Амеличев.

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«Безбумажный офис» F.Doc — это сервис для подписания документов в электронном виде с клиентами компании (физическими лицами). Для подписания документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). Такая подпись имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту.

«АК-кредит» — система автоматизации учета кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций, разработанная компанией ООО «Эверест» на платформе «1С:Предприятие». ООО «Эверест» основано в 2003 г. и специализируется на разработке и внедрении программных продуктов для микрофинансовых организаций на платформе «1С:Предприятие». К настоящему моменту у компании насчитывается более 300 реальных внедрений и более 200 клиентов на регулярном сопровождении.