Fit Service и F.Doc: каждый шестой клиент сети автосервисов подписывает документы онлайн

Международная сеть автосервисов Fit Service подвела итоги года работы электронного документооборота, реализованного с помощью сервиса электронного подписания документов с клиентами-физлицами «Безбумажный офис F.Doc».

В марте прошлого года начался процесс внедрения проекта электронного документооборота в сети, и буквально за месяц все 300 станций перешли на Fit EDO. Клиенты автосервиса могут отказаться от бумажных версий договора и акта, подписав их с помощью пары кликов на смартфоне. Именно так поступает каждый шестой клиент Fit Service, по данным внутренней статистики сети, подписывая и сохраняя документы в онлайн-формате. Всего по итогам года (с марта 2023 по март 2024) в Fit EDO было подписано 139 тыс. документов — это более 400 тыс. листов бумаги. В среднем на подписание электронного документа клиент автосервиса тратит 3 минуты.

«Мы продолжаем совершенствовать и развивать сервис электронного документооборота в нашей сети при участии F.Doc. В ближайшее время мы планируем перевести все онлайн-взаимодействие с клиентами в мобильное приложение. То есть документы для подписания будут приходить не в SMS, а в личный кабинет клиента. Это повлияет на доверие клиентов к формату онлайн-подписи, повысит удобство сервиса, а также удобство хранения онлайн-документов», – сказал директор по развитию сети Александр Гараньков.

«Переход на цифровой документооборот в рамках Fit EDO был реализован достаточно быстро: сначала подключали по 3 станции в день, потом — по 10, к середине апреля 2023 г. все автосервисы сети Fit Service получили возможность оформлять документы с клиентами в онлайн-формате. F.Doc нативно встроен в цифровую экосистему партнера. Это обеспечивает бесшовность электронного подписания документов с клиентами-физлицами, – отметил директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко. – Подводя итоги первого года проекта, можно говорить о том, что оформление документов онлайн и дистанционно способствует повышению лояльности как клиентов, так и сотрудников автосервиса. Обе стороны экономят свои ресурсы за счет оптимизации процесса. В планах по развитию проекта — внедрение и поддержка нового функционала, тестирование новых сценариев электронного документооборота, организация обучения для мастеров-приемщиков».