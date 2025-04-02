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НАУЗ Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения


Деятельность НАУЗ фокусируется на формировании действующего сообщества представителей сферы здравоохранения и стандартизации управленческих процессов. Организация содействует профессиональному развитию ее членов, в том числе за счет повышения осведомленности о новейших ИТ-технологиях и сервисах, которые можно интегрировать в работу медицинских учреждений.


02.04.2025 F.Doc вступил в Национальную ассоциацию управленцев сферы здравоохранения 5

Публикаций - 1, упоминаний - 5

НАУЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2548 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6016 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 68 1
Финансовое планирование 88 1
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ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 104 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12695 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31319 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5525 1
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Легченко Михаил 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10001 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29638 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 389 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8890 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4425 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 144 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1102 1
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