Деятельность НАУЗ фокусируется на формировании действующего сообщества представителей сферы здравоохранения и стандартизации управленческих процессов. Организация содействует профессиональному развитию ее членов, в том числе за счет повышения осведомленности о новейших ИТ-технологиях и сервисах, которые можно интегрировать в работу медицинских учреждений.