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НАУЗ Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения
Деятельность НАУЗ фокусируется на формировании действующего сообщества представителей сферы здравоохранения и стандартизации управленческих процессов. Организация содействует профессиональному развитию ее членов, в том числе за счет повышения осведомленности о новейших ИТ-технологиях и сервисах, которые можно интегрировать в работу медицинских учреждений.
|02.04.2025
|F.Doc вступил в Национальную ассоциацию управленцев сферы здравоохранения 5
НАУЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2548 1
|ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6016 1
|Легченко Михаил 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146855 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 1
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