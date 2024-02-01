F.Doc предоставил клиентам компаний возможность самостоятельно заполнять шаблоны документов

Самостоятельное заполнение шаблонов документов клиентами — физическими лицами стало доступно для компаний, использующих сервис «Безбумажный офис» F.Doc для электронного подписания.

При оформлении документов в электронном виде с клиентами-физлицами некоторые организации сталкиваются с ситуацией, когда их бизнес-процессы не позволяют направить на подписание клиенту полностью сформированный электронный документ со всеми данными. Им требуется, чтобы перед подписанием клиент самостоятельно дополнил его необходимой информацией. Например, собственноручное заполнение электронных документов клиентами актуально для ретейла при подключении потребителей к программе лояльности; для гостиничного и туристического бизнесов, когда предполагается, что клиент лично вносит паспортные или иные данные; а также в сферах образования и информационно-телекоммуникационных технологий и других отраслях.

Новый функционал в сервисе «Безбумажный офис» F.Doc реализован следующим образом. Сотрудник компании в личном кабинете выбирает необходимый для заполнения шаблон из числа предварительно настроенных для его организации, указывает данные о подписанте и направляет ему шаблон через сервис. «Безбумажный офис» F.Doc отправляет клиенту SMS со ссылкой на документ для заполнения. Клиент переходит по ссылке, вводит проверочный код из SMS и заполняет обязательные поля документа. После внесения необходимой информации клиент может подписать документ, который затем будет направлен компании на проверку. При интеграции корпоративной или CRM-системы организации с F.Doc сотрудники также могут с помощью сервиса направлять шаблоны документов на заполнение клиентам-физлицам непосредственно из учетной системы.

Для подключения нового функционала компаниям необходимо обратиться в техническую поддержку F.Doc или к персональному менеджеру, чтобы настроить шаблоны документов.

«Мы постоянно совершенствуем и развиваем наш сервис, чтобы упрощать и ускорять процесс электронного подписания документов между компаниями и их клиентами — физическими лицами. Новый функционал самостоятельного заполнения шаблонов будет актуален для организаций, которые не всегда имеют возможность отправлять клиенту на подпись полностью готовый документ, так как часть информации должен внести сам клиент. К примеру, гостиница при регистрации просит, чтобы гость заполнил паспортные данные, или магазин сопровождает подключение потребителя к программе лояльности анкетированием», — сказал директор сервиса «Безбумажный офис» F.Doc Михаил Легченко.

Алексей Лебедев, RNT Group: Импортозамещение должно помогать банкам зарабатывать Цифровизация

С помощью сервиса «Безбумажный офис» F.Doc организации также могут подписывать в электронном виде договоры, акты, заявления, справки, заказ-наряды, гарантийные талоны и другие документы с клиентами — физическими лицами. F.Doc работает в разных сферах бизнеса: ритейл, автобизнес, недвижимость, туризм и других.

F.Doc использует для подписания электронных документов простую электронную подпись (ПЭП). Такая подпись имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту.

Для того чтобы начать обмениваться с клиентом электронными документами, компании необходимо подписать с ним соглашение об ЭДО, а также получить от клиента согласие на обработку персональных данных. Подписание соглашения об ЭДО обеспечивает законное подписание документов в электронном виде.