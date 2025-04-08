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Около 200 тыс. электронных документов подписали клиники с пациентами в первые полгода использования сервиса F.Doc

Безбумажный офис F.Doc подвел итоги полугода работы в сфере здравоохранения. Летом 2024 г. сервис реализовал возможность электронного документооборота (ЭДО) с пациентами в медицинских учреждениях. За 2024 г. F.Doc трансформировался в полноценную экосистему по оформлению цифровых сделок компаний с клиентами-физлицами, включая возможность онлайн-оплаты услуг. Что позволяет организациям, и в частности клиникам, не только оптимизировать существующие бизнес-процессы, но и формировать новые сценарии обслуживания пациентов. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

В первые полгода работы безбумажного офиса F.Doc в сфере здравоохранения медицинские учреждения подписали с помощью сервиса около 200 тыс. электронных документов с пациентами. Данные внутренней статистики свидетельствуют о том, что за указанный период ЭДО от F.Doc воспользовались 80 тыс. физических лиц в 30 клиниках – клиентах сервиса, включая многофилиальные федеральные медицинские сети.

Организации сферы здравоохранения с помощью F.Doc могут подписывать с пациентами договоры на оказание медицинских услуг, анкеты пациента, медицинские и финансовые планы лечения, информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство или отказ от него, а также другие документы в привычном для клиента онлайн-формате.

«Цифровизация клиентского пути — это новая точка роста бизнеса, в том числе медицинского. Использование диджитал-сервисов позволяет клиникам формировать новые сценарии обслуживания и делать коммуникацию «клиника — доктор — пациент» проще и эффективнее. Мы видим большой потенциал в цифровой трансформации сферы здравоохранения, в частности, в имплементации электронного документооборота с физическими лицами в базовые бизнес-процессы, — сказал директор сервиса F.Doc Михаил Легченко. — Сегодня пациенту важны не только квалификация врача и уровень оснащения клиники, но и то, насколько ему комфортно взаимодействовать с медицинским учреждением. И одним из решающих факторов в пользу выбора клиники является то, сколько времени и усилий приходится тратить при записи к врачу, а также на оформление документов и оплату медицинских услуг. Внедрение простого ЭДО с физлицами снижает нагрузку на административный и медицинский персонал, позволяя уделить больше внимания непосредственно профессиональной помощи и заботе о пациенте. Цифровизация документооборота делает клиентский сценарий максимально бесшовным, удобным и быстрым, переводя его в электронный формат практически целиком: от возможности дистанционной записи на прием и подписания документов в электронном виде до онлайн-оплаты услуг клиники».

Оформление электронных документов через F.Doc имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Для подписания большинства документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). При наличии законодательных требований к применению иных видов подписей при оформлении электронных документов F.Doc использует дополнительные модули программы, позволяющие выполнить указанные требования.

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