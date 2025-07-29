Получите все материалы CNews по ключевому слову
ДенталПРО DentalPRO
УПОМИНАНИЯ
ДенталПРО и организации, системы, технологии, персоны:
|Компас 20 2
|Google LLC 12033 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3376 2
|Google Android 14401 2
|Apple iOS 8036 2
|Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 1
|Apple - App Store 2954 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374955, в очереди разбора - 747835.
Создано именных указателей - 179399.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.