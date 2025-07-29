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ДенталПРО DentalPRO


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 F.Doc интегрировался с МИС для стоматологических клиник DentalPRO 2
20.05.2025 F.Doc реализовал первые коробочные интеграции с медицинскими информационными системами 1
22.02.2017 «Компас» представила бесплатное учетное приложение для iOS 1
30.06.2016 «Компас» представил Android-приложение BP-Libitum для риэлторов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

ДенталПРО и организации, системы, технологии, персоны:

Компас 20 2
Google LLC 12033 1
BP - British Petroleum 182 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1844 2
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 303 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26371 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1462 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2533 1
Google Play - Google Store - Android Market 3376 2
Google Android 14401 2
Apple iOS 8036 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 1
Apple - App Store 2954 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18082 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25131 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374955, в очереди разбора - 747835.
Создано именных указателей - 179399.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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