Клиенты Модульбанка получили доступ к электронному сервису мгновенного подписания документов

Модульбанк предложил предпринимателям новую возможность ускорить бизнес-процессы, оцифровав документооборот. Подписывать документы клиенты банка смогут прямо в смартфоне с помощью сервиса «Безбумажный офис F.Doc».

Сервис для подписания документов компании с физическими лицами в электронном виде F.Doc появился в партнерской витрине Модульбанка, где кредитная организация представляет специальные предложения для своих клиентов.

F.Doc успешно используют десятки компаний из разных сфер бизнеса: недвижимости, автосервиса, туризма, ритейла. Процесс оформления документов в F.Doc максимально простой и состоит из трех шагов: предприниматель или его сотрудники загружают документ для подписания в F.Doc; F.Doc отправляет клиенту СМС со ссылкой на документ; клиент переходит по ссылке, читает документ и подписывает его нажатием кнопки в смартфоне.

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Сервис позволяет подписать самые разные документы, обеспечивающие бизнес-процессы: договоры, акты, заявления, гарантийные талоны, заказ-наряды и другие документы. Подписание происходит с помощью простой электронной подписи (ПЭП). Использование ПЭП является юридически значимым и соответствует 63-ФЗ «Об электронной подписи».