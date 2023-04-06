Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Документооборот
|

Сеть автосервисов Fit Service полностью перешла на электронное подписание документов

Международная сеть автосервисов Fit Service заключила договор о сотрудничестве с сервисом безбумажного подписания документов F.Doc. Интеграция сервиса произошла на всех станциях сети в России: теперь клиенты автосервисов подписывают документы в браузере смартфона.

Во всей сети Fit Service каждый день подписываются сотни документов с клиентами. Компания тратит много ресурсов, чтобы печатать их и хранить. Также часть этих документов выдается клиентам на хранение. Они могут понадобиться автовладельцам для последующего обслуживания в сети, а также чтобы фиксировать, когда и какие работы были произведены. Необходимость помнить, где хранятся эти бумаги, снижает удобство взаимодействия с компанией.

После внедрения нового подхода все документы можно подписать электронно — в любом филиале Fit Service в России. Для подписания мастер-приемщик формирует документы в «1С» и загружает в F.Doc. Сервис отправляет клиенту SMS со ссылкой на документы, и клиент подписывает их прямо в браузере смартфона. Все занимает не больше 2 минут, что в несколько раз быстрее классического документооборота на бумаге.

«Проект Fit EDO полностью развернут в сети. Это позволило нам значительно повысить скорость и удобство передачи данных от каждой конкретной станции к управляющей компании Fit Service. Многие станции уже почувствовали значительную экономию времени на операционной деятельности, — сказал директор по развитию сети Александр Гараньков. — Благодаря интеграции наши мастера-приемщики могут не тратить много времени на заполнение бумаг и сфокусироваться на более важных процессах по взаимодействию с клиентами.

Документы в сервисе подписываются с помощью простой электронной подписи (ПЭП). Эта технология подтверждает факт формирования электронной подписи с помощью цифровой информации: кодов и паролей. Подпись юридически значима и соответствует 63-ФЗ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» переходит с решений Polycom и Cisco на российское ПО

RuStore принудительно вставят в телефон каждому россиянину

Россиянам позволили отправлять деньги за границу через СБП. Но не в любом банке

Власти нашли замену доллару при расчетах с другими странами. Это цифровой рубль

В России не хватает более 2000 отечественных САПР. Программисты получат колоссальный объем работ на ближайшие семь лет

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Экономим с умом: 10 лучших сервисов с промокодами

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще