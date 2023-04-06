Сеть автосервисов Fit Service полностью перешла на электронное подписание документов

Международная сеть автосервисов Fit Service заключила договор о сотрудничестве с сервисом безбумажного подписания документов F.Doc. Интеграция сервиса произошла на всех станциях сети в России: теперь клиенты автосервисов подписывают документы в браузере смартфона.

Во всей сети Fit Service каждый день подписываются сотни документов с клиентами. Компания тратит много ресурсов, чтобы печатать их и хранить. Также часть этих документов выдается клиентам на хранение. Они могут понадобиться автовладельцам для последующего обслуживания в сети, а также чтобы фиксировать, когда и какие работы были произведены. Необходимость помнить, где хранятся эти бумаги, снижает удобство взаимодействия с компанией.

После внедрения нового подхода все документы можно подписать электронно — в любом филиале Fit Service в России. Для подписания мастер-приемщик формирует документы в «1С» и загружает в F.Doc. Сервис отправляет клиенту SMS со ссылкой на документы, и клиент подписывает их прямо в браузере смартфона. Все занимает не больше 2 минут, что в несколько раз быстрее классического документооборота на бумаге.

«Проект Fit EDO полностью развернут в сети. Это позволило нам значительно повысить скорость и удобство передачи данных от каждой конкретной станции к управляющей компании Fit Service. Многие станции уже почувствовали значительную экономию времени на операционной деятельности, — сказал директор по развитию сети Александр Гараньков. — Благодаря интеграции наши мастера-приемщики могут не тратить много времени на заполнение бумаг и сфокусироваться на более важных процессах по взаимодействию с клиентами.

Документы в сервисе подписываются с помощью простой электронной подписи (ПЭП). Эта технология подтверждает факт формирования электронной подписи с помощью цифровой информации: кодов и паролей. Подпись юридически значима и соответствует 63-ФЗ.