F.Doc интегрирован с МИС для стоматологий «1С:Медицина. Стоматологическая клиника»

Оформление электронных документов с пациентами стало доступно в специализированной медицинской информационной системе (МИС) для стоматологий «1С:Медицина. Стоматологическая клиника». Интеграция сервиса «Безбумажный офис F.Doc» с МИС позволяет клиникам автоматизировать документооборот с клиентами-физлицами, а также способствует формированию новых комфортных сценариев их обслуживания.

Стоматологические клиники могут подписывать с пациентами документы в электронном виде непосредственно из интерфейса «1С:Медицина. Стоматологическая клиника». Для этого медучреждению необходимо подключиться к сервису F.Doc и установить соответствующий модуль в МИС.

В рамках интеграции стоматологиям доступна пакетная отправка электронных документов напрямую из карточки пациента. Это позволяет оптимизировать документооборот и снизить трудозатраты сотрудников медицинских учреждений на рутинные операции. Теперь клиники, которые используют «1С:Медицина. Стоматологическая клиника», могут в онлайн-формате подписывать с пациентами договоры, информированные добровольные согласия на индивидуальное медицинское вмешательство или отказы от медицинского вмешательства, согласия пациентов на обработку персональных данных, анкеты пациента, а также иные документы медицинского учреждения, шаблоны которых настроены в МИС для работы с F.Doc.

Оформление электронных документов с помощью «Безбумажного офиса F.Doc» имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи».

«Сегодня бизнес, в том числе медицинский, активно переводит коммуникации с клиентами в онлайн-формат. Новые технологии позволяют медучреждениям адаптировать внешние и внутренние бизнес-процессы к цифровой реальности с учетом потребностей целевых аудиторий: пациенты, медицинский и административный персонал. Так, электронный документооборот помогает выстраивать более эффективное взаимодействие между клиникой и клиентом. В свою очередь F.Doc стремится сделать подписание документов легким, а процедуру оформления на прием — комфортной и бережной не только для пациентов, но и для сотрудников медучреждений, — отметил директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко. — Бесшовная интеграция F.Doc с «1С:Медицина. Стоматологическая клиника» позволяет стоматологиям, которые работают в МИС, просто и быстро перейти на ЭДО с пациентами, так как опция электронного подписания встроена непосредственно в интерфейс учетной системы. Таким образом, пациент получает возможность подписывать документы в привычном для себя онлайн-формате. Решается проблема длительного ожидания очереди в регистратуре или на ресепшене. А медицинский персонал благодаря оптимизации процесса может сфокусироваться непосредственно на оказании профессиональной помощи пациенту, не отвлекаясь на рутинные бумажные задачи».

«Мы видим, как стоматологические клиники всё чаще переходят на электронный документооборот не ради моды, а ради эффективности. Интеграция с F.Doc избавляет администраторов и врачей от бумажной рутины, ускоряет оформление пациента и повышает лояльность клиентов. Для нас важно, чтобы пользователи могли работать с электронными документами прямо в привычном интерфейсе «1С:Медицина. Стоматологическая клиника» — без лишних действий и технических сложностей. Это шаг к по-настоящему цифровой стоматологии, где технологии работают на комфорт врача и пациента», — сказал Борис Морозов, руководитель направления «1С:Медицина. Стоматологическая клиника».

