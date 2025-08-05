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Морозов Борис


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 Исследование: цифровизация увеличивает прибыль стоматологических клиник на 30% 1
02.08.2023 МТС расширила покрытие LTE на родине старейшего в России конного завода 1
07.10.2021 «Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Морозов Борис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13529 1
Т.Hunter - Ти Хантер 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1696 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3268 1
Национальная инжиниринговая корпорация - НИК 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5633 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3393 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5128 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10978 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2593 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22197 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5660 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16630 1
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8824 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28464 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1386 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11789 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3786 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8330 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1361 1
OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников - Сбор и анализ информации из публично доступных источников 33 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6586 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21546 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4256 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29912 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13101 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
Пушкин Сергей 3 1
Бобиков Дмитрий 34 1
Чайка Игорь 1 1
Смирнов Руслан 1 1
Аровин Александр 1 1
Бедеров Игорь 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18099 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2940 1
Беларусь - Белоруссия 5913 1
Армения - Республика 2343 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2007 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 1
Франция - Французская Республика 7930 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4808 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1480 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 557 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 229 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5324 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1696 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4134 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30770 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1779 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2038 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 345 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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