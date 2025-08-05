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Морозов Борис
УПОМИНАНИЯ
Морозов Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13529 1
|Т.Hunter - Ти Хантер 1 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1696 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3268 1
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
|Пушкин Сергей 3 1
|Бобиков Дмитрий 34 1
|Чайка Игорь 1 1
|Смирнов Руслан 1 1
|Аровин Александр 1 1
|Бедеров Игорь 72 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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