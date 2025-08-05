Исследование: цифровизация увеличивает прибыль стоматологических клиник на 30%

Согласно внутренним данным «1С:Медицина. Стоматологическая клиника» и аналитике ИT-компании «Лаборатория программного обеспечения», внедрение цифровых решений в стоматологических клиниках позволяет повысить прибыль на 15–30% за счет роста среднего чека, сокращения неявок и повышения лояльности пациентов. Несмотря на это, только 10–15% клиник в России в полной мере используют ИT-инструменты. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории программного обеспечения».

За последние три года в стране открылось более 2,3 тыс. новых стоматологических клиник, однако цифровая зрелость отрасли остается низкой. По последним данным, только 42% клиник вносят данные в электронные медицинские карты, а 88% не могут одновременно обновлять планы лечения из-за несовместимости ИT-систем.

«Мы видим, что количество игроков на рынке продолжает расти, несмотря на некоторое замедление в динамике. Это говорит о сохраняющемся интересе к отрасли и готовности инвестировать. Те, кто делают ставку на цифровизацию и выстраивают систему работы с пациентами, демонстрируют устойчивый рост», — сказал Борис Морозов, руководитель направления «1С:Медицина. Стоматологическая клиника».

Ключевые цифры и эффекты от цифровизации: –20% неявок благодаря онлайн-записи и автоматическим напоминаниям; +15–20% к среднему чеку за счёт персонализированных рекомендаций в CRM; +18–22% к явке пациентов через напоминания в мессенджерах и email; –90% ошибок в финансовом учёте при автоматизации расчетов; 60% клиентов остаются лояльными к клинике, 80% — к своему врачу; 67% клиник уже внедрили онлайн-запись, 53% — ЭМК, 45% — CRM, 32% — аналитику.

Сегодняшние успешные практики включают интеграцию с онлайн-кассами, управление запасами, автоматическое планирование визитов, сегментацию пациентов и аналитику LTV. Особенно эффективны комплексные платформы, которые заменяют разрозненные решения и обеспечивают полный цикл автоматизации — от первичной записи до финансовой отчетности.

По данным ИT-компании «Лаборатория программного обеспечения», средний чек всех операций на рынке вырос с 2020 г. на 60% и превысил 10 тыс. рублей по итогам 2024 г. В таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, а также в северных регионах, цифры еще выше.

Объем рынка медицинских услуг в России на текущий момент составляет 713 млрд руб., из которых 45% — доля частных клиник. Медицинский рынок в целом вырос на 18% по итогам 2024 г., подтверждая устойчивый спрос на платные услуги.

«Мы проанализировали модели поведения клиентов на основе работы нашей программы и пришли к выводу, что более 60% клиентов имеют постоянную привязку к клинике, а более 80% — к конкретному врачу. Такая лояльность поддерживается высоким уровнем сервиса, который напрямую зависит от внедрения современных ИT-решений», — сказал Борис Морозов, руководитель направления «1С:Медицина. Стоматологическая клиника», продукта ИT-компании «Лаборатория программного обеспечения».

По данным аналитиков «Лаборатории программного обеспечения», наибольший эффект достигается при поэтапной и системной цифровизации — не в формате «внедрения ради галочки», а как части технологически устойчивой бизнес-модели.

Внедрение ИT-решений в стоматологию позволяет автоматизировать множество процессов, от записи на прием до ведения медицинской документации и расчетов с пациентами.

Онлайн-запись: удобная и простая система онлайн-записи, доступная 24 часа в сутки 7 дней в неделю, позволяет пациентам самостоятельно выбирать удобное время и дату приема, а также экономит время администраторов клиники.

Электронная медицинская карта: ведение электронной медицинской карты обеспечивает быстрый доступ к информации о пациенте, истории болезни, результатам обследований и плану лечения. Это повышает качество обслуживания и снижает вероятность врачебных ошибок.

Автоматизация расчетов: автоматизация расчетов с пациентами, интеграция с онлайн-кассами и эквайрингом упрощает финансовые процессы, ускоряет обслуживание и снижает вероятность ошибок при расчетах.

CRM-системы: внедрение CRM-систем позволяет эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами, проводить рассылки, напоминать о профилактических осмотрах, предлагать персонализированные скидки и бонусы.

Как подчеркивают эксперты, клиники, внедряющие ИT-решения по такой модели, показывают рост операционной эффективности на 25–35% уже в течение первого года.