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МТС расширила покрытие LTE на родине старейшего в России конного завода

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила покрытие сети LTE в самом крупном селе Нижегородской области – Починках. За счет установки нового телеком-оборудования скорость передачи данных в населенном пункте в сети МТС выросла в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Визитной карточкой самого южного районного центра региона является старейший в России Починковский конный завод, история которого берет начало в середине XVII века. Согласно историческим сведениям, боярин Борис Морозов выкупил в 1647 г. у царя Алексея Михайловича (Романова) пустующие земельные владения в Починках. Для продуктивного использования лугов и пастбищ Морозов приказал поставить здесь «Конский завод», что и было сделано в 1652 г. Именно здесь, в Починках, была выведена уникальная порода лошадей - советский тяжеловоз, – ставшая известной во всем мире.

«Сегодня завод является объектом культурного наследия регионального значения и представляет собой большую туристическую ценность, а скоростной мобильный интернет от МТС позволит развивать направление агротуризма, привлекая все большее количество гостей и жителей региона в село. В результате установки нового телеком-оборудования на базовой станции нам удалось отказаться от стандарта 3G, а скорость передачи данных увеличилась в 2,5 раза, расширив возможности для мобильного веб-серфинга. Теперь запечатлеть исторические места, поделиться фотографиями и видео в социальных сетях и найти дополнительную информацию будет еще удобнее», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

В расширенную зону покрытия связи вошли Починковская центральная районная больница, школа, детский сад, автостанция, торговые объекты, жилые дома, а также Починковский народный краеведческий музей.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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