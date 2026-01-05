Москва создает собственную альтернативу GPS и «ГЛОНАСС»

«Мосгортранс» выделил 1,385 млрд руб. на разработку системы отслеживания местоположения транспорта на территории Москвы. В столице будет установлено 85 тыс. устройств, которые будут подключаться к бортовым системам транспорта по Bluetooth.



Система альтернативного позиционирования транспорта

Как выяснил CNews, «Мосгортранс» выделил 1,385 млрд руб. на разработку и установку собственного программно-технического комплекса для точного позиционирования транспортных средств на объектах городской инфраструктуры.

Предположительно, новая система станет альтернативой GPS и «ГЛОНАСС», которые активно «глушат» на территории столицы в рамках мер безопасности, особенно в центре и возле важных объектов, что приводит к сбоям навигации.

Всего планируется установить 85 тыс. стационарных устройств позиционирования на территории Москвы. Они будут взаимодействовать с бортовым оборудованием транспортных средств для отслеживания их местоположения с помощью Bluetooth.

Фото М. Денисова. Сайт правительства Москвы В Москве установят 85 тысяч устройств для отслеживания местоположения транспорта по Bluetooth

В перспективе новая система может быть доступна не только для общественного, но и для частного транспорта Москвы. Это прямо следует из ключевых определений опубликованного на сайте госзакупок документа, где под транспортным средством понимается, в том числе, средство индивидуальной мобильности.

К тому же, в документе указана минимальная поддержка в 300 тыс. подключенных транспортных средств с возможностью масштабирования до 900 тыс. По данным агентства «Автостат» на 1 июля 2024 г. в Москве насчитывалось 4,06 млн легковых автомобилей.

Тендер на разработку системы опубликовали на электронных торговых площадках 29 декабря 2025 г. Заявки на участие в тендере принимаются до 19 января 2026 г. Итоги выбора поставщика подведут 21 января.

Подробности работы и этапы внедрения

Как указано в техническом задании, в основе системы лежит использование стационарных устройств позиционирования, которые будут взаимодействовать с бортовым оборудованием транспортных средств. При этом технические возможности и архитектура системы изначально заложены с расчетом на широкий охват.

На выполнение работ выделено 1110 календарных дней - до конца 2028 г. Проект разделен на три ключевых этапа.

Первый этап, рассчитанный на 180 дней, включает в себя разработку, настройку и развертывание программного обеспечения системы на технических средствах заказчика. Подрядчик должен согласовать проектные решения, провести демонстрацию функционала, выполнить предварительные и приемочные испытания, а также осуществить ввод системы в опытную и промышленную эксплуатацию. Важным условием является передача заказчику исключительных прав на все разработанные результаты интеллектуальной деятельности, включая исходные коды программного обеспечения.

Второй этап охватывает массовый монтаж стационарных устройств позиционирования на объектах транспортной инфраструктуры, их настройку и регистрацию в системе. Работы будут выполняться по заявкам заказчика с учетом лимита не более 200 объектов в один рабочий день.

Всего предполагается установка 85 тыс. устройств, каждое из должно соответствовать строгим техническим требованиям, включая защищенный корпус, Bluetooth-модуль версии не ниже 5.2, литиевую батарею и возможность автономной работы не менее одного года.

Третий этап включает техническое обслуживание устройств и техническую поддержку программного обеспечения системы на протяжении всего оставшегося срока действия контракта. Подрядчик обязуется обеспечить круглосуточную службу технической поддержки, работающую без перерывов и выходных.

На чем будет реализована

Указано, что система должна обрабатывать не менее 100 тыс. запросов в секунду, поддерживать одновременную работу не менее 50 пользователей с графическим интерфейсом. Целевые показатели доступности системы установлены на уровне 99,18%, а максимальное время восстановления после сбоя не должно превышать двух минут.

В документе также упомянута необходимость интеграции с внешними информационными системами и обмена данными по стандартным протоколам (EGTS, NDTP).

Особое внимание уделено информационной безопасности. В системе должны быть реализованы механизмы шифрования данных, разграничения прав доступа на основе ролевой модели, а также обеспечена защита от несанкционированного доступа. Все программное обеспечение должно соответствовать требованиям импортозамещения и быть включено в Реестр отечественного ПО. Архитектура системы строится на использовании микросервисов, контейнеризации, СУБД PostgreSQL и брокеров сообщений Apache Kafka или RabbitMQ.