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«билайн» разработал плагин Мобильный ID для системы управления сайтами 1С-Битрикс

Скачать и установить плагин на сайт, развёрнутый на «1C-Битрикс» CMS, может бесплатно любой желающий через маркетплейс «1С-Битрикс». После его установки для пользователей будет доступна опция войти/зарегистрироваться на сайте через Мобильный ID без необходимости вводить и запоминать комбинацию «логин/пароль». Для авторизации достаточно ввести номер телефона и подтвердить действие с мобильного устройства. Отличительной особенностью плагина является скорость и простота установки, не требующая разработки или написания отдельного кода.

Маркетплейс «1С-Битрикс» представляет собой специальный сервис, где разработчики могут размещать свои решения и делиться ими с широкой аудиторией, в которую входят как потенциальные клиенты, так и другие разработчики. Согласно информации на сайте «1С-Битрикс», маркетплейс содержит свыше 2000 готовых решений, от небольших компонентов и модулей до готовых сайтов, интернет-магазинов и информационных систем, разработанных партнерами сервиса на платформе «1С-Битрикс».

Услуга Мобильный ID по умолчанию доступна для любого абонента «большой четверки» телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации.

Современное решение создано на базе технологий Mobile Connect GSMA, представляющей инструмент цифровой идентификации на основе абонентского номера. «билайн» активно занимается подключением Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена «Премией Рунета 2021» в номинации «Наука, технологии и инновации».

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