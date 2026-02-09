Разделы

Бизнес
|

Исследование «Телфин», OkoCRM, Unisender: бизнес переходит к «осознанным коммуникациям»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с системой автоматизации продаж OkoCRM и платформой маркетинга Unisender провели анализ коммуникаций в различных отраслях бизнеса с 2023 по 2025 г. Исследование выявило тенденцию перехода к «осознанным коммуникациям». Компании ведут более адресное и персонализированное общение. Количество звонков сократилось, а конверсия из лидов в сделки выросла.

Исследование проводилось среди компаний среднего и малого бизнеса за период с 2023 по 2025 гг. Из базы клиентов «Телфин» были выбраны организации, активно ведущие исходящие обзвоны. За основу взяты обезличенные данные по телефонии, email-маркетингу и показатели конверсии в различных отраслях бизнеса. Наиболее заметные тенденции в коммуникациях с клиентами были выявлены среди компаний из следующих отраслей: электронная коммерция, образовательная сфера, консалтинг, развлечения, маркетинг и медицина.

Согласно исследованию, email остается одним из самых массовых каналов бизнес-коммуникаций и информирования. За три года объем отправленных писем по всем сегментам вырос почти на 40%. При этом в 2025 г. рост числа email-рассылок замедляется: если в 2023 г. компании отправили порядка 9,3 млрд писем, то в 2024 г. 12,5 млрд и 12,9 млрд в 2025 г. Подобное замедление может свидетельствовать о переходе рынка от количественного масштабирования к более точной работе с аудиторией и контентом.

На фоне увеличения объемов рассылок показатели вовлеченности также демонстрируют положительную динамику: открываемость писем выросла с 8,11% в 2023 г. до 9,4% в 2025 г., а показатель по переходам показал динамику от 0,61% до 0,72% за два года.

Анализ объемов звонков по отраслям также позволил выявить тенденцию перехода к более точечным коммуникациям. В сравнении с 2023 г. в 2025 году компании стали звонить на 20% меньше. Так, если ранее компания, к примеру, из медицинского сектора, в среднем совершала порядка 99 звонок в день, то сегодня это количество сократилось до 77 вызовов.

Кроме того, на фоне общего сокращения числа звонков в 2025 г. три отрасли сохранили рост: бизнес в сфере образования — 2,5%, развлечения и мероприятия — 9,9% и консалтинг — 14%. При этом в сегментах образования и развлечений ощутимый рост количества звонков наблюдался и в 2024 г. Для этих индустрий характерно сохранение голосового общения на высоком уровне, так как важен личный доверительный диалог.

По совокупному количеству звонков в числе лидеров можно выделить консалтинг и образование, а на первое место выходит медицина. В сегменте медицины компании на протяжении трех последних лет наиболее активно используют телефонию. Однако прироста по числу звонков не наблюдается. Это может свидетельствовать о том, что бизнес приблизился к пику эффективного информирования клиентов посредством телефонии и еще более частые звонки могут восприниматься уже негативно.

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews
цифровизация

Анализ данных по сделкам и клиентским коммуникациям за последние три года показывает постепенный сдвиг от экстенсивного роста к более управляемой модели продаж. Изменения заметны сразу по нескольким метрикам: количеству лидов, конверсии в продажу и среднему чеку.

Данные за 2025 г. показывают, что рост выручки всё чаще обеспечивается за счёт увеличения среднего чека и улучшения конверсии, а не наращивания потока лидов. Средний чек в ИТ-сегменте приближается к 149,2 тыс. руб., в B2B — к 94,8 тыс. руб. Даже в традиционно массовых сегментах — ритейле и сфере электронной коммерции — средняя сумма сделки продолжает расти, что указывает на смещение спроса в сторону более дорогих товаров и комплексных предложений.

Сопоставление данных за 2023–2025 гг. показывает несколько устойчивых изменений: рост среднего чека стал системным, а не ситуативным; выручка всё чаще растёт за счёт качества сделок, а не количества контактов; отрасли с длинным циклом сделки демонстрируют наиболее устойчивую динамику.

Эти изменения формируют основу для 2026 г., в котором конкурентоспособность компаний будет всё сильнее зависеть от способности управлять воронкой продаж и работать с существующими клиентами на длинной дистанции с помощью инструментов маркетинга, включая рассылки, телефонию и иные инструменты коммуникации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

С «дочки» крупнейшего микроэлектронного холдинга «Элемент» приставы взыскали долги на десятки миллионов

Когда видеокарты в дефиците: оптимизируем использование ресурсов с помощью Kubernetes

Резко выросли цены на сверхтонкое стекловолокно, нужное для производства чипов. Мировой монополист повышает цены, но не объемы выпуска

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще