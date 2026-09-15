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OkoCRM запустила модуль повторных продаж, который повышает повторные покупки до 27%

OkoCRM запустила раздел «Клиенты» — модуль для управления повторными продажами. Он продолжает работу с клиентом после первой покупки: собирает историю заказов, рассчитывает средний чек, LTV и интервал между покупками, прогнозирует дату следующей покупки и запускает автоматические касания. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

По внутренней оценке OkoCRM, системная работа с повторными продажами позволяет увеличить количество повторных покупок до 27%, а выручку от существующей клиентской базы — до 18%. Наиболее заметный эффект ожидается в бизнесах с регулярным или прогнозируемым циклом покупок.

«В большинстве CRM клиент после оплаты фактически выпадает из рабочего процесса. Сделка закрыта — карточка остается в базе, а менеджер должен сам вспомнить, когда к ней вернуться. Мы сделали наоборот: после первой покупки работа только начинается. OkoCRM прогнозирует следующую продажу и показывает менеджеру, с кем и когда нужно работать», — сказал основатель OkoCRM Александр Завьялов.

Как работает модуль «Клиенты»

Все клиенты, у которых могут быть повторные покупки, отображаются на отдельной канбан-доске. Этапы можно настроить под конкретный бизнес: например, «Покупка через месяц», «Пора связаться», «Просрочено». Карточки перемещаются между этапами автоматически по мере приближения даты следующей покупки.

Для каждого этапа можно настроить автоматические действия: задачу менеджеру, письмо, SMS, сообщение в мессенджере, счет через OkoPay или создание новой сделки. После оплаты счета система закрывает текущую покупку и запускает следующий цикл.

Автоматизация учитывает рабочее время и лимит касаний, чтобы не превращать повторные продажи в массовую рассылку. По оценке OkoCRM, такие сценарии могут сократить до 32% ручных действий менеджеров при работе с существующей клиентской базой.

«Раньше компании решали эту задачу через Excel, календарь или массовые рассылки. В результате менеджер либо тратил время на ручной контроль, либо вспоминал о клиенте слишком поздно. Мы перенесли эту логику внутрь CRM: система сама следит за сроками и выводит в работу тех клиентов, которым пора сделать предложение», — отметил руководитель разработки OkoCRM Егор Ионов.

Как модуль «Клиенты» решает задачи бизнеса

Новый модуль позволяет создавать серии продаж с расписанием, паузами и продлениями для товаров и услуг с регулярной покупкой. Например, магазин контактных линз может за несколько дней до окончания упаковки отправить клиенту сообщение со счетом OkoPay, а после оплаты автоматически запланировать следующую поставку.

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Для сервисных компаний предусмотрены объекты клиента — например, автомобиль, квартира или оборудование. Напоминание можно привязать не просто к человеку, а к конкретному объекту. В автосервисе система может напомнить о следующем ТО с указанием модели автомобиля и госномера.

Сценарий также подходит для фитнес-клубов: после отмены абонемента система может через заданный срок отправить клиенту предложение вернуться и поставить менеджеру задачу на повторный контакт.

В B2B-продажах система учитывает привычный интервал между заказами. Если компания обычно закупает расходники раз в 45 дней, а новая покупка задерживается, карточка переходит в статус «Просрочено», а ответственному создается задача.

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«Главная ценность модуля — в регулярных продажах, где дату следующей покупки можно спрогнозировать. Вместо общей рассылки по всей базе менеджер получает конкретный список клиентов, с которыми нужно работать сейчас», — сказал руководитель службы поддержки OkoCRM Илья Кривенко.

Модуль «Клиенты» входит в подписку и уже доступен пользователям OkoCRM без доплаты.

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