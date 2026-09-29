OkoCRM запустила MCP-сервер для работы с ИИ-агентами

OkoCRM запустила MCP-сервер, который открывает CRM для внешних ИИ-моделей. Claude, ChatGPT, Cursor, Claude Code, VS Code и другие клиенты с поддержкой MCP получают доступ к сделкам, контактам, задачам, переписке и аналитике и выполняют операции в CRM по текстовой команде пользователя прямо в чате с ИИ. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

По внутренней оценке компании, это сокращает время менеджера на рутину в CRM в среднем на 65%. Цепочку действий, которая в интерфейсе занимает несколько минут — найти сделку, прочитать историю, написать клиенту, сменить этап и поставить задачу, — агент выполняет практически мгновенно

«Мы не встраиваем в продукт еще один чат-бот, а открываем CRM тем ИИ-инструментам, которыми люди уже пользуются каждый день. Сотрудник пишет агенту: «Найди сделки на переговорах без задач и поставь на каждую звонок на завтра», — и это сделано», — сказал основатель OkoCRM Александр Завьялов.

Подключение занимает около минуты: сотрудник копирует адрес сервера из настроек OkoCRM, добавляет его в ИИ-клиент, входит в аккаунт и подтверждает доступ. Ключи, интеграторы и программисты не нужны. Воронки, этапы, поля и справочники агент получает из самой CRM, поэтому понимает формулировки вроде «вип-клиент», «этап Замер» или «ответственный Вадим» в терминах конкретной компании.

Что делает ИИ-агент через MCP-сервер OkoCRM

Агент ищет сделки по этапу, ответственному, сумме, датам, тегам и пользовательским полям, создает и редактирует их, переводит по этапам и закрывает как успешные или с причиной отказа. Контакты и компании создаются с проверкой дублей: если телефон уже есть в базе, копия не появится.

Агент читает ленту событий и переписку с клиентом во всех каналах и может пересказать, что происходило за последнюю неделю. Он отправляет сообщения в W******p, Telegram, VK, письма и SMS через те же механизмы, что и интерфейс, поэтому история сохраняется в карточке. Также агент выставляет ссылки на оплату OkoPay, строит отчеты по воронке и продажам менеджеров, ставит задачи коллегам в проектах с чек-листами и пишет в командный чат.

«Агент действует строго в правах сотрудника и видит только то, что видит человек в интерфейсе: свои сделки, отдела или всего аккаунта в зависимости от роли. Он меняет только те поля, о которых попросили, и проверяет обязательные поля при смене этапа. В первой версии агент ничего не удаляет и не трогает настройки аккаунта — воронки, поля и подключения мессенджеров остаются в интерфейсе», — отметил руководитель разработки OkoCRM Егор Ионов.

«Руководитель спрашивает, сколько сделок закрыл каждый менеджер в сентябре и где проседает воронка. Менеджер перед звонком просит пересказать историю клиента, а после звонка — одной фразой пишет ему в Макс, что замер подтвержден на четверг, и переводит сделку на этап «Замер». Раньше это было пять разных экранов, а сейчас — одна фраза в чате с ИИ», — сказал руководитель службы поддержки OkoCRM Илья Кривенко.

Как контролировать внешних ИИ-агентов

В настройках OkoCRM администратор видит все подключения — кто, через какой клиент, когда и в каком режиме — и может отозвать любое одним кликом или запретить агентов для всего аккаунта. Сообщения агента команде по умолчанию помечаются как написанные ИИ, вход идет через OAuth, а сервер защищен от перебора запросов.

MCP-сервер входит в подписку и уже доступен пользователям OkoCRM без доплаты.